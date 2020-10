Szükséges a kijárási tilalom, legalább a fiatalok nem fertőzik meg az apjukat és a nagyapjukat

A koronvírus halálos áldozatainak száma nőni fog az elkövetkező napokban, a szombattól érvényes kijárási tilalom hatása legkorábban két héttel később érződik majd.

Illusztráció (tasr/AP)

Az egészségügyi minisztérium szombaton 25 koronavírus által okozott halálesetet vett nyilvántartásba, ami aránylag magas szám, ha azt vesszük figyelemben, hogy Szlovákiában - a vírusmentes időszakban - átlagosan naponta 150-en halnak meg. Minderről a közegészségügyi ellátást felügyelő hivatal (ÚDZS) törvényszéki patológiai részlegének a vezetője nyilatkozott. Michal Palkovič azt feltételezi, hogy nálunk a vírus miatt elhunytak száma a cseh adatok egyharmadát érik majd el. Csehországban már naponta több mint százan esnek áldozatául a vírusnak. Tehát Szlovákiában 40-re is növekedhet az elhalálozások száma.

Körülbelül 5-10 napig tart megállapítani, hogy egy koronavírussal megfertőzött, elhunyt személy halálának mi volt a pontos oka. Ezalatt az idő alatt a szakemberek elvégzik a boncolást, de nem minden egyes alkalommal. Például ha valaki lélegeztetőgépre volt kapcsolva, és aztán elhunyt, csak abban az esetben kerül boncasztalra, ha az ezt a munkát végző szakemberek nincsenek leterhelve. És a szabad kapacitásból egyre kevesebb van, például pénteken 16 boncolást végeztek az országban.

Jelenleg jellemzően kórházban halnak meg a covidosok, de a kórboncnok szerint most majd megugrik a gyógyintézeteken kívüli - azaz pl. otthoni - halálesetek száma. A szakembert nem lepte meg az elhunytak aránylag nagy tömege. Ezt már szerinte akkor is látni lehetett, amikor a koronavírus miatt egyre többen kerültek be a kórházakba. Palkovič arra is figyelmeztet, hogy az utóbbi időben növekedésnek indult az elhalálozott fiatalok száma is. Pénteken 31 és 35 éves áldozatról is jelentett a patológus. Elsősorban azok a fiatalok a veszélyeztetettek, akiknek magas a vérnyomása, illetve akik cukorbetegségben szenvednek.

A "menyasszonyok, nyugi" tipusú intézkedések - amelyek szeptemberben még lazán elvetették a lakodalmakat is érintő létszámokorlátozást - egyenesen vezettek oda, hogy most magas a vírus miatti elhalálozás az országban. Szeptember végén már heti 40-re nőtt a vezsélyeztetett páciensek száma, az addigi 5-10 helyett.

Palkovič támogatja, hogy a kormány bevezette a kijárási tilalmat, mert az drámai mértékben visszatartja a lakosság mobilitását. Ennek az intézkedésnek

a pozitívuma az is, hogy a fiatalok mozgása is jócskán beszűkül, akik így nem fertőzik meg az apjukat és a nagyapjukat sem.

A megkérdezett törvényszéki orvosok azt feltételezik, hogy pár héten belül indul csökkenésnek az elhalálozás mértéke. Egy vagy két héten belül várhatóan csökken a fertőzöttek száma, aztán ezt követően kevesebb páciens kerül a kórházakba, és így az elhunytak száma is lejtmenetbe kerül. Palkovič szerint nem is az a lényeges, hogy hogyan alakulnak az elhalálozási adatok. "Riasztó ez, de nem ez a legfontosabb adat" - jegyezte meg a laikusok számára furcsa állapítást a szakember. Úgy véli, az a legfontosabb, a vírus miatt mennyi embert szállítanak kórházba, mennyi pácienst kapcsolnak lélegeztetőgépre, akik aztán leterhelik az egészégügyi ellátórendszereket. Így viszont - egyéb betegségeikkel - sokan orvosi ellátás nélkül maradhatnak. Ugyanerre a helyzetre figyelmeztet a egészségügyi tárca járványügyi szakértője is. Henrieta Hudečková szerint a covidos betegek ellátása miatt az egészségügyben dolgozó személyzet le van terhelve a koronavírusos páciensekkel.

