"Szükséges a szentmisék teljes betiltása"

Szükséges az istentiszteletek teljes betiltása – erről a szerdai kormányülést követően beszélt Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter, az október 15-től életbe lépő korlátozások kapcsán. Igor Matovič (OĽANO) kormányfő megerősítette, személyesen akar beszélni Stanislav Zvolenský pozsonyi érsekkel, a Szlovák Püspöki Konferencia elnökével.

Illusztráció

Krajniak maga is hívő ember, de most szükség van az istentiszteletek betiltására, hogy ezzel is korlátozzák az emberek mozgását és a kontaktusok számát. Az intézkedésre már csak azért is szükség van, mert főleg a rizikós korcsoporthoz tartozó idősebb emberek járnak templomba. Azt is közölte, kiáll a központi válságstáb ezen döntése mellett, „annak ellenére, hogy most sok templomba járó ember elégedetlen”.

Arra a kérdésre, hogy október 15-én valóban életbe lép-e a misék teljes körű betiltása, Matovič azt válaszolta,

„hacsak az országos tiszti főorvos saját hatáskörében másképp nem dönt, akkor pontosan úgy lép életbe az intézkedés, ahogy jeleztük”.

A döntés bejelentése után a püspöki kar levelet írt a kormányfőnek és az összes minisztériumnak, melyben közölte, támogatja a kormány igyekezetét a járvány megfékezésére, de az istentiszteletek teljes betiltását fontolják meg még egyszer a döntéshozók.

