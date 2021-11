Szülők tüntettek hétfőn az Igazságügyi Minisztérium előtt, a gyermekek jogaira hívták fel a figyelmet

Több szülő tiltakozott hétfőn este az Igazságügyi Minisztérium előtt. Jozef Tinka, a Gyermekjogi Tanács alelnöke és vezérigazgatója a TASR-nek kifejtette, arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a gyermekek szociális védelmével foglalkozó osztályok, számos ügyvéd és bíróság önkényesen beavatkozik a gyermekek életébe és a szülők konfliktusai miatt azzal a büntetik a gyermeket, hogy elszakítják őt az egyik szülőtől.

Fotók: TASR

„Az állam szemet huny az előtt, hogy a szülő kiszorítása a gyermek lelki életéből közegészségügyi probléma. Annak megakadályozása, hogy a gyermek kielégítse érzelmi szükségleteit a másik szülő iránt, azt jelenti, hogy pszichológiai erőszakot követnek el a gyermek ellen, és rontják egészségi állapotát és pszichoszociális fejlődését” – magyarázta Tinka a szülők problémáját.

A Gyermekjogi Tanács azt állítja, hogy a Nemzeti Koordinációs Központ igazgatója, Mária Vargová nem foglalkozott a gyermekek elleni erőszak kérdésével. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi, szociális és családügyi minisztert felszólították, hogy távolítsa el Vargovát a pozíciójából és hozzon létre egy munkacsoportot, amely nemzeti programot dolgozna ki a gyermekek lelki terrorizálásának problematikájára.

A tüntetők Mária Kolíkovát, az igazságügyi minisztert is kérik, tájékoztasson arról, milyen jogszabály-módosításokat készít elő és mikor valósítja meg azokat. Azt is kérik, hogy a lakosságot is vonják be az előkészítési folyamatba, különösen a civil szervezeteken keresztül. Azt is közölték, hogy további lépéseket fontolgatnak, beleértve a nemzetközi intézményekhez benyújtott panasztételt is. Még egy csoportos éhségsztrájkot sem zártak ki, melyet a minisztériumok előtt folytatnának.

A TASR kérdésére válaszolva az Igazságügyi Minisztérium kijelentette, hogy megérti azoknak a szülőknek az elégedetlenségét, akik gondoskodni akarnak gyermekükről, de nem tehetik meg. Feladatának tekinti, hogy mindent megtegyen azért, hogy működjön a bírósági rendszer. Azt mondja, hogy számos bírósági aktát kértek ki a gyermekkel kapcsolatos határozatokról. Részletes felmérést is végzett a lehetséges hiányosságok feltárása érdekében.

„A bírósági térképpel az egyik célunk, hogy a bírók szakosodhassanak a családi ügyekre, és így minél hamarabb és a lehető legnagyobb szakértelemmel tudjanak dönteni” – hangsúlyozta az Igazságügyi Minisztérium.

Kitért arra is, hogy a bíróságokon bevezetik az ún. multidiszciplináris megközelítést a gyermeki döntéshozatalban. Bevonnák mindazokat, akik ismerik a családot és a gyermeket, és segíthetnek a helyes döntés meghozatalában, azaz pszichológusok, szociális munkások, mediátorok, szakértők segítenék a bíróság munkáját, valamint lehetőség lenne a gyermek személyes meghallgatására is. Az Igazságügyi Minisztérium szerint a multidiszciplináris megközelítést Szlovákia kilenc kerületi és három regionális bírósága már teszteli.

TASR