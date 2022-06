Szvorák Zsuzsanna életműdíjas, füleki zsibongói pedig gyémántsávosok lettek a Duna Menti Tavaszon!

Pénteken délben meseváros bezárta kapuit egy évre, a gyerekek pedig visszaadták a város kulcsát az alpolgármesternek, noha azt is üzenték, hogy jövőre jönnek vissza érte. A Duna Menti Tavasz Dusza Istvánról elnevezett életműdíját idén Szvorák Zsuzsanna kapta, míg a füleki gimi általa vezetett Zsibongó Kisszínpadának előadását gyémántsávos minősítéssel jutalmazta a zsűri. Aranysáv megy Szencre, Hetényre, Gömörfalvára, Ipolyságra és Királyhelmecre is.

Szvorák Zsuzsanna és a Zsibongók (Fotók: Paraméter)

A Duna Menti Tavasz első két napján a bábos versenyműsorokat mutatták be, míg a harmadik nap következtek a színjátszó és szerkesztett játék produkciók, a negyedik, zárónapra maradt az eredményhirdetés és a zászlóbontás, az elején viszont egy kisfilm levetítésével megemlékeztek a tavaly elhunyt Huszár Lászlóról, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet addigi igazgatójáról.

Az ünnepélyes eseményen Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára biztatta a gyerekeket a jövőbeni részvételre is, ugyanis mint mondta, talán nem is sejtik, de ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a mozgalom éljen Szlovákiában.

„Ez rettentő sokat jelent az itteni magyarok számára. Azt jelenti, hogy vannak magyar gyerekek, magyar felkészítő tanárok, magyar iskolák, és magyar szülők, akik mindezt fontosnak tartják” – húzta alá.

Idén a Duna Menti Tavasz egyik ötletadójáról és egykori mozgatórugójáról, Dusza Istvánról elnevezett életműdíjat a füleki gimnázium tanára, Szvorák Zsuzsanna kapta, aki Zsibongó Kisszínpadával már számos elismerést begyűjtött korábban is. Laboda Róbert hozzá intézett méltatását Benes Tarr Csilla olvasta fel, és ebben a komáromi költő, tanár a világ legtermészetesebb dolgaként emlékeztetett arra, hogy „az ég kék, a szél fúj, Zsuzsa néni rendez”.

„Zsuzsa néni az az ember, aki a gyerekeket nem érteni, hanem elsősorban érezni tanítja. Igen itt történik meg a csoda. (…) Maga nélkül otthon nálunk nem lenne a színjátszásnak se múltja, se jelene, se jövője. Maga nélkül nagyon sok kamasz csak illúziókat kergetne. Maga nélkül nem lenne egy nagy közös családunk!” – állt a laudációban.

Köszönőbeszédében Szvorák Zsuzsanna poénosan megjegyezte, hogy általában több jelből is sejtik, ki kapja ezt a díjat, például szépen fel van öltözve.

„Ez most engem annyira váratlanul ért, hogy ugyan felöltöztem, de nem nagyon találok szavakat, nem is készültem rá. Egyetlen sztorit mondanék. Amikor idén jöttünk versenyezni, bíztunk benne, hogy idén lesz egy igazi, amikor együtt lesz ez a nagy család, és arra gondoltam, hogy hát istenem, én itt voltam az első Duna Menti Tavaszon is… Jó matematikusok ki tudják számolni, hogy akkor a Zsuzsa milyen öreg… – jegyezte meg. – 46. éve itt vagyok. Ha nem rendeztem, akkor zsűriztem, mikor megint rendezhettem, akkor boldog voltam, hogy tapsolhattak a gyermekeimnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megoszthatom veletek ezt az örömöt.”

Vörösmarty A merengőhöz c. verséből idézett:

Mi az, mi embert boldoggá tehetne?

Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,

A telhetetlen elmerülhet benne,

S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.

Majd hozzáfűzte, „a szívöröm mi vagyunk”.

Az eredményhirdetésen aztán kiderült, hogy éppen az ő zsibongói, akik a legmagasabb, Gyémántsávos minősítést idén egyedüliként megkapták az Itthon vagyunk című eladásukért szerkesztett játék kategóriában. Az előadás egyik szereplője, Tóth Viktória pedig alakításáért elnyerte a kategória zsűrijének különdíját is.

A királyhelmeci Varázskerék Színjátszó Csoport tagjai és felkészítői

Egyedüliként három elismerést is szerzett a királyhelmeci Egyesített Iskola Varázskerék Színjátszó Csoportja a Káló, a cigánylegény c. előadásért a színjátszók között. Pirigyi Mária és Szabó Alica rendezése aranysávos lett, megkapta a gyerekzsűri díját, az autentikus atmoszféra teremtéséért pedig a zűri különdíját is

Két elismerést, aranysávos minősítés mellett a zsűri különdíját is begyűjtötte a bábosok közt a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola Tátika Bábcsoportja A kánai mennyegző c. produkcióért, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Gyermek-csoportja pedig a színjátszók mezőnyében lett aranysávos, Rádi Mátyás pedig játékáért megkapta a különdíjat.

Az alistáli Művészeti Alapiskola Csip-csirip Színjátszó Csoportjának Mi a manó? c. előadása ezüstsávos lett, és a Pataky Ádám rendezésében készült produkció különdíjat kapott az összjátékért. Pataky Ádámnak ez egyébként a második rendezése volt, amely díjban részesült az idei Duna Menti Tavaszon. Az szerkesztett játékok között ugyanis az alistáli Művészeti Alapiskola Színjátszó Csoportjának Gondold újra c. előadásáért ugyanis megkapták a gyerekzsűri díját is.

Az ünnepélyes eredményhirdetés záróakkordjaként A. Szabó László dunaszerdahelyi alpolgármester elmondta, bízott benne, hogy "az újjászülető fesztivál mindenkinek megadja az alkalmat és a reményt, egyrészt a csoda megteremtésére, másrészt annak megélésére", és ez így is történt. A fesztiválró azt mondta, hogy inkább ünnep, mint verseny. "Elsősorban az anyanyelvünk, az összetartozásunk és a kultúránk ünnepe" - fogalmazott.

Görföl Jenő végül a gyerekek nevében visszaadta neki a város szimbolikus kulcsát, melyet a fesztivál alatt minden évben a gyerkőcök birtokolnak.

„A gyerekek jó gazdái voltak a városnak, de már most szeretnénk is bejelenteni, hogy visszaadjuk ugyan a kulcsot, de nagyon vigyázzanak rá, őrizzék meg, mert jövőre jövünk és szeretnénk megint elkérni" - hangsúlyozta.

Görföl Jenő és A. Szabó László

A díjazottak teljes listája: Dusza István díj (a DMT életműdíja): Szvorák Zsuzsát, a gyermekszínjátszó mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkája elismeréseként Dusza István díjban részesítik a rendezők. BÁBOSOK Bronzsávos Minősítés: a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Diósförgepatonyi Csipcsirippek Bábcsoportjának A széttáncolt cipellők előadásáért, rendezte: Mészáros Anikó és Molnár Erika

a gútai II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Mazsola Bábcsoportjának A brémai muzsikusok előadásáért, rendezte: Mahor Katalin

a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Gézengúzok Bábcsoportjának a Pompom meséi előadásáért, rendezte: Csörgei Tünde Ezüstsávos Minősítés: a pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-Piciri Bábcsoportjának a Lúdas Matyi előadásáért, rendezte: Farkas Márta

a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tekergők Bábcsoportjának A gomba alatt előadásáért, rendezte: Izsák Katalin és Tóth Tibor

a Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Mustármag Bábcsoportjának az Ősök szelleme előadásáért, rendezte: Blanár Gabriella

a feledi Szombathy Viktor Magyar Tannyelvű Alapiskola Meseláda Bábcsoportjának a Mit rejtenek… előadásáért, rendezte: Makó Kovács Erika Aranysávos Minősítés: a szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tátika Bábcsoportjának A Pál utcai fiúk előadásáért, rendezte: Sándor Erika és Molnár Enikő

a hetényi Református gyülekezet és a Tarczy Lajos Alapiskola Tábita Bábcsoportjának A kánai mennyegző előadásáért, rendezte: Écsi Gyöngyi, díszlet: Kotiers család

a gömörfalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportjának A hatrongyosi kakasok előadásáért, rendezte: Dolinsky Irén, Csutor Vezér Zsófia és Vezér Klára GYEREKZSŰRI DÍJA: a hetényi Református gyülekezet és a Tarczy Lajos Alapiskola Tábita Bábcsoportjának A kánai mennyegző előadásáért, rendezte: Écsi Gyöngyi, díszlet: Kotiers család SZERKESZTETT JÁTÉKOK Bronzsávos Minősítés: a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskola Aranykapu Színjátszó csoportjának, a Lucázás előadásáért, rendezte: Gáspár Kornélia és Rigó Katalin

az alistáli Művészeti Alapiskola Színjátszó Csoportjának, Gondold újra előadásáért, rendezte: Pataky Ádám Ezüstsávos Minősítés: a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin Alapszervezete Fókusz Gyermekszínpadának, a Gaudeamus igitur… előadásáért, rendezte: Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin

GYÉMÁNTSÁVOS Minősítés: a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Zsibongó Kisszínpadának, az Itthon vagyunk előadásáért, rendezte: Szvorák Zsuzsa GYEREKZSŰRI DÍJA: az alistáli Művészeti Alapiskola Színjátszó Csoportjának, Gondold újra előadásáért, rendezte: Pataky Ádám A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA: Különdíj a színészi alakításért Tóth Viktóriának a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Zsibongó Kisszínpada szereplőjének SZÍNJÁTSZÓK Bronzsávos Minősítés: a Perbetei Alapiskola Tündérvirágok Színjátszó Csoportjának, a Hogyan születtek a csillagok?

előadásáért, rendezte: Török Sarolta

a bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Teknőcök Színjátszó Csoportjának, a Mátyás király meg a zompodi kocsmáros előadásáért, rendezte: Furik Krisztina Ezüstsávos Minősítés: a bátkai Heuréka Magán Alapfokú Művészeti Iskola és a Bátkai Alapiskola és Óvoda Huncutkák Színjátszó Csoportjának, a Kelemenke ködmönkéje előadásáért, rendezte: Hencz Annamária

az alistáli Művészeti Alapiskola Csip-csirip Színjátszó Csoportjának, a Mi a manó? előadásáért, rendezte: Pataky Ádám Aranysávos Minősítés: az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Gyermek-csoportjának, A csillagszemű juhász előadásáért, rendezte: Jusztin Czaudt Éva

a királyhelmeci Egyesített Iskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának, a Káló a cigánylegény előadásáért, rendezte: Pirigyi Mária és Szabó Alica GYEREKZSŰRI DÍJA: a királyhelmeci Egyesített Iskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának, a Káló a cigánylegény előadásáért, rendezte: Pirigyi Mária és Szabó Alica A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA: Különdíj a színészi alakításért Rádi Mátyásnak az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Búzácska Gyermekcsoport szereplőjének

Különdíj az autentikus atmoszféra teremtésért a királyhelmeci Egyesített Iskola Varázskerék Színjátszó Csoportjának, a Káló a cigánylegény előadásáért, rendezte: Pirigyi Mária és Szabó Alica

Különdíj az összjátékért az alistáli Művészeti Alapiskola Csip-csirip Színjátszó Csoportjának, a Mi a manó? előadásáért, rendezte: Pataky Ádám

(SzT)