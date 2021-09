A Takáč-klán tagja azt állítja, hogy Dömötör Csabának semmi köze a kenőpénzhez, amit Dušan Kováčik kapott

Matej Zeman azt állítja, a Takáč-klán korábbi tagjának, Dömötör Csabának semmi köze a korábbi speciális ügyésznek, Dušan Kováčiknak adott kenőpénzhez.

Fotó: TASR

A Takáč-klán vizsgálati fogságban lévő tagja erről csürtörtönök beszélt a bíróságon. Zeman azt állítja, legutóbb július közepén kommunikált Dömötörrel.

Zeman megerősítette, hogy Dömötör Csaba is a Takáč-klán tagja volt. Elmondta, különféle funkciókat töltött be, később azonban Zeman biztonsági szolgálatánál dolgozott. „Feladatokat, utasításokat adtam neki, amikor el kellett valamit intézni. Sofőrködött is nekem, ha el kellett jutnom valahova. Olyanok voltunk, mint a főnök és a beosztottja” – magyarázta.

Az utolsó találkozásukkor a büntetőeljárásokról is beszéltek. Dömötör ekkor elmondta Zemannak, hogy kihallgatják Kováčik ügyében, ami mindkettőjüket meglepte. „A Takáč-klánnal kapcsolatban csak annyit mondtam neki, hogy mondjon el mindent, amit tud, ha együtt akar működni a rendőrséggel és ismerje el a bűnösségét” – tette hozzá.

A Pozsonyi III-as Járásbíróság augusztusban jóváhagyta az egykori Takáč-féle bűnbanda tagjának vádalkuját, és hamis tanúzás miatt 32 hónap szabadságvesztésre ítélte Dömötör Csabát.

Az 50 ezer eurós kenőpénzt a speciális ügyész állítólag Ľudovít Makótól kapta. Kováčiknak ezért cserébe el kellett intéznie, hogy a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ügyésze ne nyújtson be panaszt Ľubomír Kudlička, a Takáč-klán vezetőjének szabadlábra helyezéséről szóló határozata ellen.

Dušan Kováčikot azzal gyanúsítják, hogy segítette a Takáč-bandaként elhíresült pozsonyi alvilági bűnszervezetet. Egyelőre 2017-től kezdődően találtak arra utaló nyomokat, hogy információkat szolgáltatott ki a rendőrségi ügyiratokból, melyek bizonyos ügyek gyanúsítottjaival függtek össze. Az egyik ilyen ügy volt Ľubomír Kudlička 2017-es szabadlábra helyezése.



(TASR/para)