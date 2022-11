Takarítás természetesen

Egy hagyományos háztartásban a takarítás káros vegyszerek és tisztítószerek sokaságának alkalmazását vonja maga után. A lakás tisztává tétele azonban természetes eredetű szerek használatával is megoldható. Jöjjön most néhány olyan házi praktika, amelyek segítségével a Te otthonod is ragyogó és tiszta lesz!

Mosogatótálca tisztítása citromsavval

Tekintettel arra, hogy a mosogatótálca szinte folyamatosan érintkezik a vízzel, meglehetősen nehéz kitakarítani. Hiszen szinte állandóan megjelenik rajta a vízkő. De a mosogatótálcán kívül a csapok, a mosdókagyló vagy a csempe felületén is gyakran megfigyelhető a gyűlölt és nem túl esztétikus látványt nyújtó vízkő.

A Soapcenter webshopban a citromsav árak meglehetősen kedvezőek, így szinte fillérekből kivitelezhető a takarítás. Ha szeretnél ragyogó mosogatótálcára szert tenni, szórj egy vizes mosogatószivacsra egy kevés citromsavat, majd adj hozzá némi mosogatószert is. Ezzel az eleggyel súrold át a felületet. A citromsav kiválóan oldja a vízkövet, a mosogatószer pedig hatékonyan bánik el a makacs zsíros szennyeződésekkel.

Illatos padlószőnyeg levendulával

A levendula virágának illata minden nyarat szebbé tesz, kellemes aromáját azonban télen is élvezheted akkor, ha szárított formában használod a virágait. A padlószőnyeg frissítéséhez csupán 2 rész szódabikarbónára és 1 rész levendulavirágra lesz szükséged. A keveréket egyszerűen csak szórd a szőnyegre, hagyd hatni fél órát, majd porszívózd fel alaposan.

Mosógél házilag

A mosógép a legtöbb családban heti több alkalommal is használatban van, a mosószerek azonban meglehetősen drágák. Ha előszeretettel alkalmazol gél állagú mosószert, érdemes megpróbálkoznod az elkészítésével.

A házi mosógélhez 1 db lereszelt mosószappanra, 500 g szódabikarbónára és 2 l meleg vízre lesz szükséged. Első lépésként közepes hőfokon, folyamatos keverés mellett olvaszd fel a lereszelt szappant, majd add a langyos vízhez. Keverd össze, végül tedd bele a szódabikarbónát is. Egy mosáshoz elég 125 ml-t alkalmazni a keverékből, de erősen szennyezett ruhák esetén akár dupla adagot is alkalmazhatsz. A házilag készült mosógél környezetbarát, könnyen elkészíthető, gazdaságos és nem mellesleg olcsó is.

Páramentesítő saját kezűleg, kalcium-kloriddal

A penész sokak életét megkeseríteni, van azonban egy szer, amellyel sikerrel veheted fel ellene a harcot. Ez nem más, mint a kalcium-klorid, amely a páramentesítő készülékekben is megtalálható. Ezt az eszközt azonban saját kezűleg is könnyen elkészítheted.

Szerezz be egy apró lyukakkal ellátott szűrőt és egy ételhordót. Utóbbit tedd alulra, rá pedig a szűrőt, végül az egészet töltsd meg kalcium-kloriddal. Tedd távol a gyerekektől és a háziállatoktól, egy nehezen hozzáférhető helyre. Akár illatosíthatod is különböző illóolajok - például teafa, ánizs, borsmenta, citrom, édes narancs, citromfű, stb. - segítségével. Az eredmény csodás és hatékony lesz!

