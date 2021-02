Takarodjon az egészségügyi miniszter! Már a koalíciós partner is ezt követeli

Már a kormánykoalíción belül is mocorognak egyesek, hogy a végrehajtó hatalom szabaduljon meg a koronavírus elleni küzdelembe belebukott egészségügyi minisztertől.

Fotó: TASR

Azt követően, hogy a Smer korábbi szakminiszterei jelezték, nem bírják tovább nézni Marek Krajčí kínlódását, megszólalt a legkisebb kormánypárt, az Andrej Kiska exállamfő által alapított Za ľudí néhány ismertebb politikusa is, hogy elég volt. Miroslav Kollár - a kormánypárt távozó parlamenti képviselője - már pár napja követeli az egészségügyi tárca vezetőjének fejét, és most az egykori kollégái is szót kérnek az ügyben. Egyesek elégedetlenek a Za ľudíban, ahogy a legerősebb kormánypárt, az OĽaNO viszonyul a rengeteg áldozattal járó világjárványhoz és a kórházakban kialakult helyzethez.

A tömörülés csütörtök esti elnökségi ülésén a törvényhozás európai ügyekért felelős bizottságának elnöke azt nyilatkozta a Cas.sk-nak, hogy Krajčí távozása a minimális megoldás. "Én ragaszkodni fogok ehhez, igen" - szögezte le Tomáš Valášek, aki szerint a pártja több képviselője is támogatja ebben a kérdésben. Talán olvasták Juraj Šeliga bejegyzését - utalt Valášek arra a facebookos posztra, amiben a Za ľudí parlamenti alelnöke kigfejtette, ha működőképes államot és kormányt akarunk, itt az ideje a változásnak. Veronika Remišová, a párt elnökének véleménye nem ismert még ebben a kérdésben

Marek Krajčí ezen a héten ismerte be, hogy hibát vétett, amikor karácsony előtt nem szigorították a lockdownt. A miniszter szerint azoban ilyen súlyos helyzetben nem lehet csak úgy meggondolatlanul lemondogatni. A tárca szóvivője emlékeztetett arra, hogy a miniszter mindent megtesz, hogy megmentsék az emberek életét.

"Az egészségügyi ellátás szlovákiai elérhetőségének biztosítása, lélegeztetőgépek vásárlása belátható időn belül, a mobil tesztpontok menedzselése országszerte, a kórházak koordinálása és kapacitásaik beállítása olyan módon, hogy a más diagnózissal rendelkezők egészségügyi ellátása is biztosítva legyen, továbbá egyéb feladatok mind a miniszter napirendjéhez tartoznak, ideértve a járványügyi bizottság tanácskozásait vagy a kormány döntéseit az előírások meghatározásáról" - sorolta fel Krajčí feladatait a szóvivője.

