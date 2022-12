Találja meg a tökéletes ajándékot az egész családnak egy helyen

Az adventnak az ünnepvárásról, ráhangolódásról, meghitt pillanatokról kellene szólnia, és nem arról, hogy kétségbeesetten törjük a fejünket, mit vegyünk a párunknak, szüleinknek, nagynéninek, nagybácsinak, család aprajájának és nagyjának, mert valamit mégiscsak „kellene”, de már semmi ötletünk. Van olyan kis ajándék, ami nagy örömet és még nagyobb élményt ad? Van. Egy jó könyv. Ha benéz a komáromi Diderot könyvesbolt naprakész, huszonnyolcezer kötetet kínáló www.diderot.sk oldalára, garantáltan megtalálja szeretteinek a legszebb személyre szóló ajándékot.

Ha valamelyik nőrokonát, barátnőjét vagy feleségét szeretné meglepni, akkor csapjon le Annie Ernaux, – aki 2022-ben átvehette a legrangosabb irodalmi elismerést, a Nobel-díjat – Lánytörténet és Évek c. regényére. Hogy mitől olyan különlegesek a francia kortárs írónő, akit az autofiction műfaj legkiemelkedőbb alakjának tartanak, regényei? A válasz egyszerű. Írásaiban tökéletesen keverednek az önéletrajzi elemek a fikcióval, s ezáltal egy olyan világot teremt, melyben olvasó jól érzi magát. Az pedig már csak hab a tortán, hogy magával ragadó, sodró lendületű szövegein és lebilincselő történetein keresztül megismerhetjük a 20. század második felének történelmét, a francia emberek életét és gondolkodásmódját. Tökéletes ajándék mindazoknak, akik a hideg, téli estéken szeretnek bekuckózni, és távolabbi helyekre „repülni” egy jó könyvvel.

Ben Westhoff oknyomozó újságíró öt éven át gyűjtötte az anyagot ORIGINAL GANGSTAS- DR. DRE, EAZY-E, ICE CUBE, TUPAC SHAKUR TÖRTÉNETE ÉS A WEST COAST RAP SZÜLETÉSE c., bestseller könyvéhez, melyben kíméletlenül felfedi, hogyan küzdöttek meg az akkor még ismeretlen rapperek a rivalizálással, a drogokkal, a Los Angeles-i rasszista rendőrökkel, a sok átveréssel, mire eljutottak zenei karrierjük csúcsára. A díjnyertes újságíró sokszor provokatívan, nyersen, mégis kíméletlen őszinteséggel, hitelességgel és tárgyilagosan ír az amerikai show bizniszről, a hip-hop világáról és arról a sötét és mocskos „háborúról”, ami végül Tupac halálához vezetett. A világszerte rendkívül népszerű Ben Westhoff ismét egy olyan remekművet tett le az asztalra, ami nem csak a zenei műfaj kedvelői számára lehet érdekes, de mindazoknak, akik szeretik a krimiket és akiket érdekel, miként működik a zeneipar és kik mozgatják hátterében a szálakat.

Melyik a legeladottabb magyar sikerkönyv az idén? Melyik a legszebb karácsonyi kiadványok egyike? A válasz mindkét kérdésre ugyanaz - Így szerettek ők 3. Valószínűleg Nyáry Krisztián irodalomtörténész, még akkor sem sejtette, hogy a magyar irodalmi élet nagyjainak szerelmei milyen óriási érdeklődést váltanak majd ki, amikor tíz évvel ezelőtt Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelméről írt posztja lavinaként söpört végig facebookon. Azóta sorra jelennek meg az izgalmasabbnál izgalmasabb művészi sorsokat és szerelmeket bemutató könyvei. Legújabb irodalmi szerelmeskönyvében József Attila, Kisfaludy Károly, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső és még sorolhatnánk, hiszen jó hosszú a tartalomjegyzék, beteljesült és beteljesületlen szerelmeinek történetén keresztül ismerhetjük meg a magyarirodalom nagyjainak kiszolgáltatott, sérülékeny emberi oldalát.

Ha hétfőig megrendeli a www.diderot.sk oldalon, karácsonyig biztosan megérkezik.

Az Egy éjszaka a herceggel c. bestseller szerzője, az angol Judi Ellen Malpas a harmincas éveiben kezdett el regényeket írni, kedvtelésből. Mivel nem tört írói babérokra, első könyvét szerzői kiadásban, e-book formában jelentette meg, és láss csodát pár hónap múlva már az amerikai könyvkiadók kopogtattak az ajtaján. És bizony jól ítélték meg a tehetségét, mert letehetetlen romantikus regényeivel meghódította Amerikát, Európát és rövid időn belül maga mögé utasította az eladási listákon Dan Brownt és James Pattersont. Hogy miért rajong az írásaiért több millió nő szerte a világon? Miért kapkodják el azonnal a könyveit? Egyszerűen azért, mert Judi Ellen Malpas mindamellett, hogy zseniálisan szövi története szálait, tökéletesen ismeri a női lélek minden rezdülését. Ő nem valakiknek ír, hanem a Nőknek.

Nem sokkal karácsony előtt jelent meg Sarah Ferguson Yorki hercegné A szív iránytűje c. regénye. A mostanáig neves mesekönyvíróként ismert hercegné lebilincselő romantikus története, melynek megírására II. Erzsébet királynő is bátorította, egyből a sikerlisták élére ugrott, ami nem meglepő, hiszen Sarah Ferguson egyrészt nagyon jól forgatja a tollat, másrészt pedig igencsak közelről ismeri az angol arisztokrácia életét és mindennapjait. A viktoriánus korban játszódó izgalmas szerelmi történet hősnőjének sorsa bizony sok hasonlóságot mutat az angol királyi család feketebárányának számító András herceg egykori feleségének életével, sőt bepillantást enged az elkényeztetett, gazdag elit korántsem gondtalan mindennapjaiba is. A szív iránytűje az a típusú romantikus regény, amit, ha valaki kézbe vesz, letenni már csak az utolsó pont után fogja.

Az angol krimi írót Richard Osmant, akinek nagypapája rendőrként kereste kenyerét, sokan hasonlítják Agatha Christiehez. És ahogy a bűnügyi regények koronázatlan királynője, úgy Osman is elképesztően jól felépített, komplex és csavaros sztorijainak köszönhetően lett világszerte sikeres. Méghozzá annyira, hogy a négy nyugdíjas „amatőr” nyomozó történeteire felfigyelt Steven Spielberg, és meg is vásárolta a történet megfilmesítési jogát. A csütörtöki nyomozóklub újabb rejtélye Az eltévedt golyó, ha lehet még szórakoztatóbb, fordulatosabb és humorosabb, mint a négy jó barát előző története, amely A férfi, aki kétszer hal meg c. ostromolta a sikerlistákat.

Harry Potter fantasztikus világának megteremtője, JK. Rowling, Robert Galbraith álnéven írt krimi-sorozatának hatodik, a nemzetközi kritika egybehangzó véleménye szerint a legbravúrosabb kötetét vehetik kezükbe rajongói karácsonykor. A koromfekete szív amilyen vaskos, olyan gyorsan olvasható, ugyanis a Cormoran Strike nyomozó körül a remekül kidolgozott részeletek ellenére szinte dübörgő gyorsasággal pörögnek az események. Rowling, ha nevet váltott is stílust nem. Ugyanolyan lenyűgözően, felvillanyozóan szövi a szerte ágazó cselekmény szálját, mint korábbi írásaiban. A koromfekete szív nem csak egy lenyűgözően hátborzongató történet, amit a szerző időnként remek fekete humorral old fel, de kiváló ajándék is. És nemcsak Harry Potter rajongóknak, de mindazoknak, akik, szeretik a krimiket és a thrillereket.

A közkedvelt színművész rajongói számára jobb ajándékot elképzelni sem lehet Csáky Judit: Imi, ne csináld! - Egy nyár Csuja Imrével c. könyvénél, ami egy nyáron át tartó beszélgetések alapján íródott. Voltak napok, amikor színházról, szerepekről, hiszen Csuja Imre az Örkény Színház társulatának tagjaként a drámairodalom legjobbjaiban játszott, volt, amikor közel nyolcvan filmszerepéről, a forgatásokhoz kötődő történetekről, anekdotákról esett szó, de voltak mély, megrázó részei is az interjúnak, amikor a gyermekei tragikus sorsáról vallott. A könyvet olvasva, az ember szinte hallja a remek színész karcos, összetéveszthetetlen hangját, amin mesél és mesél oldalakon át. Annak az olvasónak, akit érdekel a színház kulisszák mögötti világa, és aki szereti az Én kicsim falumból, és az Üvegtigrisből országosan ismertté vált Csuja Imre derűs személyiségét. De ki ne szeretné őt?

A Disney+ filmet készített belőle, az olvasók meg 27 országban előjegyzésben várják az újabb részek megjelenését. Jeff Kinney író és karikaturista ifjúsági regény-sorozatával a világ második legolvasottabb gyermekirodalmi szerzője lett, az eddig eladott 275 milliós példányszámmal. A Könyvmolyképző Kiadó most az ünnepek előtt piacra dobta a tizenéveseknek íródott Egy ropi NAPLÓja legújabb (17. részét) Kiborul a bili címmel. Hogy mi a „vézna kissrác” Greg Heffley "Ropi" sikerének a titka? Az, hogy olyan általános gondokat, élethelyzeteket, gondolatokat körmöl le, brutális humorral, ami a legtöbb tinit foglalkoztatja. Greg sikerekre vágyik, meg felnőtt létre, de ahhoz előbb felnőtté kell válnia, be kell fejeznie az iskolát, barátokat kell szereznie és lehetőleg minél kevesebb ballépést kell elkövetnie. És ezt ő mind tudja. Elméletben. Elvégre kamasz. Ezért vált belőle a kis- és nagykamaszok legjobb barátja.

Rendelhet interneten, telefonon vagy benézhet a Diderot komáromi könyvesboltjába

A www.diderot.sk oldalán nagy valószínűséggel megtaláljuk, ha mégsem, akkor munkanapokon 9-től 17- óráig, hétvégén pedig 9-től – 12 óráig a 0908 165 852 vagy a (035) 7701 152 telefonszámon tudják leadni a rendelést. És pár napon belül már várhatják is a GLS futárt.

Mindenhová, az ország legtávolabbi szegletébe is elküldik, sőt 49 eurós vásárlás felett ingyenesen szállítják a megrendeléseket.

A komáromi Diderot könyvesbolt megszerezte a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége által 2022-ben megalkotott Hiteles Vállalkozás Védjegyet.

Amint az ismeretes, az említett védjegyet azon vállalkozások kaphatják meg, melyek példaértékű tevékenységet folytatnak, munkálkodnak a közösségért és megbízható vállalkozók.

(PR-cikk)