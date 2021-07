Talán szeptemberig le lett blokkolva a kormányválság, mehet, ki, merre lát!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kánikula van az uborkaszezonban. Következésképpen a belpolitikai történések el-elvesznek a vízpartokon, a welnessekben, illetve sterilizálódnak a befőttes üvegekkel együtt… Még jó, hogy múlt héten volt némi balhé a parlament előtt, aminek persze következményei lettek. Amúgy pedig, ha valaki nem tudná, Japánban dübörög az olimpia! Ami természetesen pozitív hír.

Relatív, hogy pozitív-e ez a hír vagy sem

A rendőség illetékes szervei köztisztviselő, vagyis egy rendőr ellen elkövetett testi erőszak alapos gyanúja miatt folytat eljárást a 40 éves Anna F. ellen, aki Nyitra megyéből utazott föl Pozsonyba a múlt héten. Konkrétan azért, hogy megmondja a tutit a parlamenti képviselőknek, az orvosoknak, tudósoknak a Covidról, meg az ellene alkalmazott vakcinákról is. Mivel Annát a parlament előtt felsorakozott rendőrök nem engedték a parlamenti képviselők közelébe, mindent amit akart, elmondott a zsaruknak. Mondanivalóját némi fizikai erőszakkal is nyomatékosítva! Annyira, hogy az incidens során egy rendőrnő megsérült és kórházba került… Anna F. meg most már azon töprenghet, hová kerülhet ő maga, illetve mennyibe kerülhet majd neki a balhé, ha a rendőrségi eljárás nyomán bírósági szakaszba kerül az ügye… Relatív, hogy pozitív-e ez a hír vagy sem. Nézőpont kérdése.

Le lett blokkolva a kormányválság, mehet, ki, merre lát!

Ha már szóba került a szlovák parlament, nem hallgatható el, hogy a hét utolsó munkanapján szeptemberre halasztották a Roman Mikulec OĽANO-s belügyminiszter leváltásáról szóló parlamenti ülést. A halasztás hivatalos oka, hogy a névsorolvasásnál, illetve a jelenléti ellenőrzésnél kiderült, a parlamentben a téma miatt összehívott képviselők nem jelentek meg kellő számban. Vagyis határozathozatalra képtelen volt a képviselői plénum. Egyébként tudni kell, ahhoz, hogy a képviselők bármiről érdemben tárgyalhassanak, legalább 50 százalék plusz egy főnek jelen kell lennie a parlamentben. Szóval nem volt ki a létszám. Teljesen mindegy hogy politikailag motivált érdektelenség, avagy a kánikula miatt esett ez így. Az ülésvezető, Grendel Gábor (OĽANO) ezért annak rendje-módja szerint berekesztette a 36. ülést, a belügyminiszter leváltásának megtárgyalását pedig elnapolta. Konkrétan szeptember havára.

Bár a belügyminisztert állítólagos korrupciós ügye miatt Robert Ficóék szeretnék meneszteni, Boris Kollár pártjának a kormánykoalíciós Sme rodinának is komoly fenntartásai vannak vele szemben. Előbbi aktornak, mármint Ficónak nyilván az a baja a belügyminiszterrel, hogy a belügy nyomozói sorra lövik ki mellőle valamikori cinkosait. Nem csoda, hogy ő maga is komoly veszélyt orront… Boris Kollárnak meg az fájhat nagyon, hogy az általa jelölt titkosszolgálati főnököt korrupció gyanúja miatt tartják hűvösön a belügyi szervek. Amely cselekmény egyébként az illetékes ügyész támogatása nélkül lehetetlen lenne. Ez azonban Kollárékat nem tudni miért, egyáltalán nem érdekli. Mindegy is, szeptemberig le lett blokkolva a kormányválság, mehet, ki, merre lát! Létezik ettől pozitívabb esemény?

Hare Krishna Hare Rama!

Hogyne létezne annál pozitívabb hír, mint hogy legalább egy hónapra szétszéledhet a parlament! Például az, hogy az államfő, Zuzana Čaputová elnöki kegyelemben részesített három elítéltet, köztük két anyát! Egyiknek négy gyermekről kell gondoskodnia, a másiknak egyedül kellene nevelnie kiskorú gyermekét. A négygyerekes anya a gyermekgondozási segély törlesztését mulasztotta el, az egyedülálló anya pedig, lopás miatt volt börtönbe. Mindketten felétellel kerültek szabadlábra az elnöki kegyelemnek köszönhetően. A harmadik feltételes kegyelmeben részesített egy 56 éves férfi, akit két évvel ezelőtt 10 éves elzárásra ítéltek, mert marihuánát találtak a kertjében. Az ő büntetését 8 évvel rövidítette le az államfő. Azzal a feltétellel, hogy az elítélt a szabadlábra helyezését követő két évben nem követhet el szándékos bűncselekményt. Ebben az esetben Zuzana Čaputová a jogi szempontokon kívül az eset rendkívüli körülményeit vette figyelembe, valamint azt, hogy az elítélt nem kereskedett a kábítószerrel. Hare Krishna Hare Rama!

