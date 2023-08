Tálib tisztségviselő: a nők vesztenek értékükből, ha nem takarják el az arcukat

Az AP hírügynökségnek adott interjújában Molvi Mohammed Szádik Akif kiemelte: a nő veszít értékéből, ha idegen férfiak láthatják az arcát, ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy ezzel "bűnbe viszi a férfiakat".

Akif állítása szerint a minisztérium munkája az afgánok széleskörű támogatását élvezi.

"Az emberek azt akarták, hogy a sariát (iszlám törvénykezés) vezessük be az országban. Mi pedig most eszerint kormányzunk. Ennek az előírásai 1400 évesek, és azóta is érvényesek"