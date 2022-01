A tanárok még adnak egy utolsó esélyt az államnak, de aztán sztrájkolni fognak

Ha a kormánypártok nem tartják be választási ígéreteiket, a pedagógusok sztrájkot hirdetnek. A végső szót a kormányfővel történő tárgyalás után mondják majd ki, ennek az időpontja azonban egyelőre nem ismert.

Fotó: TASR - illusztráció

Az oktatásügyi minisztérium bejelentette, hogy a javuló járványhelyzetre hivatkozva a diákok január 10-én visszatérhetnek az iskolapadokba. A tanárok is visszaállnak a munkába az karácsonyi szünet után, a szakszervezetek azonban sztrájkkészültségben maradnak – hívta fel a figyelmet a Pravda.

A szakszervezetek már ősszel jelezték, hogy amennyiben nem teljesülnek a választások előtti ígéretek arra vonatkozóan, hogy a tanárok fizetése évi 10 százalékkal fog emelkedni, és magasabb lesz a kezdő pedagógusok fizetése is, sztrájkolni fognak.

„Felkértük Eduard Heger miniszterelnököt (OĽaNO), Branislav Gröhling oktatási minisztert (SaS), Igor Matovič pénzügyminisztert (OĽaNO) és Milan Krajniak munkaügyi minisztert (Sme rodina), hogy lépjenek kapcsolatba velünk és tegyenek javaslatot a találkozó időpontjára” – mondta a Pravdának Pavel Ondek, az Oktatásügyi és Tudományos Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Hozzátette, a bérek emelésére vonatkozó találkozót az oktatási miniszternek kellene koordinálnia.

A Szlovák Pedagóguskamara képviselői szerint egy kezdő pedagógus fizetése bruttó 915 euró. Rámutattak arra is, hogy a nem pedagógiai alkalmazottak fizetését is emelni kellene. Arra is figyelmeztettek, hogy az emelkedő energiaárak problémákat okozhatnak az iskolákban.

Ondek hozzátette, a tárgyalás eredményétől függően döntenek majd arról, hogy sztrájkot hirdetnek-e. "A sztrájk az utolsó lehetőség lenne, ha nem teljesülnek a követelményeink" - tette hozzá.

Gröhling oktatási miniszter elmondta, hogy támogatja a pedagógusok követeléseit, de egyelőre nem kapott anyagi forrást a pénzügyminisztériumtól a béremelésre. Az idei állami költségvetés csak az egyszeri, 350 eurós juttatással számol minden állami- és közalkalmazottnak, majd júliusban a tanári fizetések háromszázalékos emelésével.

A tárcavezető hozzátette, dolgozni fog rajta, hogy sikerüljön emelni a tanárok fizetését még ebben az évben.

