A tanúra próbálja kenni a gyilkosságot a Daniel Tupý megölésével gyanúsított ügyvéd

A Daniel Tupý meggyilkolásával gyanúsított Adam Puškár ügyvéd új taktikába fogott: elkezdte elterelni magáról a figyelmet, és egykori bandatársára mutogat, akinek a vallomása alapján meggyanúsították őt. Puškár szerint épp ő lehetett a gyilkos.

Fotó: TASR

A SME birtokába jutott a Pozsonyi Kerületi Bíróság határozata, amely szerint Puškár megtagadta körülírni a gyilkosság napját, ugyanakkor a koronatanú vallomását is tagadja. „Épp ez a tanú lehetne a fő gyanúsított, és ezért minden indítéka megvan rá, hogy a vallomásában ne mondjon igazat” – mondta Puškár.

A meggyanúsított ügyvéd azzal is érvel, hogy egyetlen közvetlen tanú tanúskodott ellene, és épp tőle szerezhette az információt a másik két tanú is, miszerint Puškár gyilkolt. A férfi emellett azt is kétségbe vonta, hogy a földön fekvő Tupýt megkéselte volna. A tanú ugyan azt vallotta, hogy Puškár többször is felülről lefelé végző mozgást végzett a karjával, az ügyvéd szerint viszont sehol sem említette, hogy a kezében kés lett volna.

„A tanú állítása, miszerint összekötötte azt, hogy a Dunához mentem azzal, hogy állítólag ott eldobtam a kést, csupán a tanú céltudatos állítása” – tette hozzá Puškár, aki kitart amellett, hogy nem ő ölte meg Tupýt. Az ügyész viszont kitért rá, hogy nemcsak a tanú vallomása, hanem más bizonyítékok is Puškár ellen szólnak, valamint a bíró is úgy határozott, hogy Puškár meggyanúsítása indokolt volt.



