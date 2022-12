Taraba: csütörtökön mindenképpen megszavazzuk a kormány bukását, előrehozott választásokat akarnak

Tomáš Taraba és két társa, Štefan és Filip Kuffa mentette meg kedden Eduard Heger kormányát . Az ĽSNS listáján bejutott három képviselő nélkül nem kapott volna többséget Michal Sipos (OĽaNO) javaslata, ami alapján csütörtökre halasztották a szavazást a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Az indítványt benyújtó SaS is hajlandó tárgyalni a koalícióval a helyzet megoldásáról, de szerintük a kormány inkább a szélsőségesekkel tárgyal.

Tomáš Taraba szerint a céljuk az előrehozott parlamenti választás mielőbbi kiírása. Ehhez azonban módosítani kell az alkotmányt, mert jelenleg a képviselők alkotmányos többséggel sem tudnák ezt megtenni.

Szerinte az OĽaNO javaslatának megszavazása nem jelenti, hogy átálltak a kormánypártok oldalára. „A két nap arra szolgál majd, hogy megegyezzünk az előrehozott választás kérdésében, abban, hogy hogyan lesznek kiírva” – mondta Taraba.

Patthelyzet a parlamentben

Az egyik lehetséges megoldás, hogy a parlament megszavazza Boris Kollár alkotmánymódosítását, amely már a parlamentben van. „Ezt azonban csak az OĽaNO támogatásával tudja elfogadni a parlament, mivel az SaS nem szavazza meg, ha benne marad, hogy népszavazással is rövidíthető legyen a választási ciklus. Ennek a résznek az eltávolítását viszont az ellenzék többi része nem támogatja” – írta le a jelenlegi patthelyzetet Taraba.

A kormány leváltását azonban csütörtökön mindenképpen megszavazzák, akkor is, ha nem sikerül megállapodni az előrehozott választásról.

Szerinte a kormány ma tudatosította, hogy tényleg megbukhat. Taraba a javaslatról tárgyalt Boris Kollárral, a Sme rodina elnökével is, de szerinte még alaposabb tárgyalásokra van szükség.

Az SaS nem sok esélyt lát a megegyezésre

A kormány tárgyalhatna az SaS-szel is, de ennek kicsi az esélye. Jana Bittó Cigániková (SaS) szerint semmi sem fog változni csütörtökig. „Igyekszik majd a koalíció néhány képviselőt meggyőzni, ehhez a legközelebb Tomáš Taraba áll, aki lehetővé tette a kormány számára ezt a kétnapos halasztást” – mondta a Paraméternek Cigániková.

Az SaS-szel várhatóan nem lesz tárgyalás, habár ők nem zárkóznak el ettől. „Nem tudom, hogy megszólít-e bennünket a koalíció, mi nyár óta készek vagyunk tárgyalni arról, hogyan lehetne javítani a kormány működését” – jelentette ki Cigániková. Szerinte eddig erre nem volt igény a kormány részéről.

„Inkább azokkal a képviselőkkel tárgyaltak, akik a fasiszta ĽSNS listáján jutottak be a parlamentbe, ezt folytatják, hiszen most is Taraba mentette meg őket” – magyarázta Cigániková.