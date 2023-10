Taraba nyugtat mindenkit, felőle még maradhatunk az EU-ban

Tomáš Taraba szerint az EU-ból és a NATO-ból való kilépés nem lesz a programnyilatkozat része.

Az SNS listáján parlamentbe jutott politikus így reagált kollégája, Rudolf Huliak kijelentéseire, aki ki akarja harcolni a népszavazást ebben a kérdésben.

Taraba kifejtette, hogy többen, akik nyíltan beszéltek az EU-ból és a NATO-ból való kilépésről, nem kerülhettek fel az SNS jelöltlistájára. Ő úgy tudja, megegyeztek abban, hogy nem is kezdeményezik ezt a témát.

Taraba nem zárja ki azt sem, hogy ő lehet az új környezetvédelmi miniszterjelölt, bár vele kapcsolatban korábban olyan hírek is terjedni kezdtek, hogy ő irányíthatná a kulturális tárcát. Szerinte a koalícióban a minisztériumcsere is szóba jöhet. Az SNS továbbra is ragaszkodik Rudolf Huliak jelöléséhez.

(Denníkn/para)