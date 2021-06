Tarolnak a kajak-kenu Eb-n a magyarok: Három arany és öt további érem a szombati mérleg

A magyar csapat tagjai öt érmet, közte három aranyat gyűjtöttek a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság szombati döntőiben. A dobogós helyezések közül négy olimpiai számban született.

Gazsó Alida Dóra aranyérmes lett női kajak egyesben 1000 méteren (Fotó: MTI/EPA)

A második finálés napon összesen kilenc éremcsata szerepelt a programban, s az első máris magyar sikert hozott. A KSI 21 éves, négyesben már világbajnok kajakosa, Gazsó Alida Dóra nagyszerűen versenyzett 1000 méteren, végig bírta a saját maga által diktált iramot, s messze a riválisok előtt célba érve megszerezte pályafutása első felnőtt Eb-aranyát.

"Örültem neki, hogy megkaptam ezt a számot, mert a hosszabb távokon jó vagyok. Tudtam, hogy a végén jól fogok tudni indítani, és így is lett"

- mondta az M4 Sportnak Gazsó.

A férfiak hasonló számában, amely ráadásul olimpiai szám, a világbajnoki címvédő Kopasz Bálint hasonlóan fölényes győzelmet aratott. A 23 éves győri kajakos pénteken 500 méteren is első lett, most pedig újra bizonyította jó formáját. A várakozásoknak megfelelően a portugálok klasszisával, Fernando Pimentával vívott nagy csatát, de csak egy ideig, mert az utolsó kétszáz méteren faképnél hagyta riválisát, és akkora előnnyel érkezett a célhoz, hogy a végén már ki is engedhetett.

"Már a Poznanba érkezéskor éreztem, hogy nagyon jó formában vagyok. Nagyszerű érzés volt most végigmenni a pályán, én úgy éreztem, hogy végig én vezetek, és a hajrában még rá is tudtam tenni egy lapáttal. Ez volt eddig a legjobb versenyem idén. Tökéletesen éreztem a dinamikát és az erőt"

- értékelt Kopasz Bálint, hozzátéve, reméli, hogy ott lehet majd Tokióban, ő mindenesetre erre készül.

A következő szám szintén ott van az ötkarikás programban, olyannyira, hogy az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta - aki most a szolnoki Bodonyi Dórával versenyzett - címvédője a K-2 500 méternek. A magyarok - akik csupán néhány hete ültek össze - a gyengébb rajt után a fehéroroszok után eredtek, majd miután féltávnál a második helyen haladtak át, az utolsó kétszáz méteren begyújtották a rakétákat, és úgy mentek el Hudzenka és Litvincsuk mellett, hogy az ellenfél már nem tudott reagálni. A célban több mint fél hajó volt a magyar egység előnye, s közben a lengyelek is megelőzték a teljesen elfáradó fehéroroszokat.

"Én nem is érzékeltem az ellenfeleket, a rajt előtt kinéztem Dana hátán a G betűt a Hungaryből, és végig csak arra fókuszáltam"

- árulta el Bodonyi Dóra.

A Ferencváros 34 éves versenyzője, Kozák úgy fogalmazott, ő ugyan érzékelte, mi zajlik körülöttük, de ezzel együtt igyekezett a saját pályájukra összpontosítani.

"Ez a verseny már sokkal jobban sikerült, mint a múlt heti válogató. Örültem, hogy a fehéroroszok nem bírták a tempónkat"

- mondta. Kozákhoz és Bodonyihoz hasonlóan a győriek kenus duója, Balla Virág és Takács Kincső is az olimpiára készül, azzal a nem titkolt céllal, hogy éremmel térjenek haza Tokióból. Az Eb egy felkészülési állomás a számukra, s egy bronzzal "melegítettek". A rajtjuk nem sikerült jól, s bár hamar összeszedték magukat, a féltávnál birtokolt harmadik helyükön nem tudtak javítani a második 250 méteren sem. A világkupa-győztes ukránok hatalmas fölénnyel nyertek, mögöttük pedig a németek értek be másodikként.

"Gyorsulnunk kell az elején, azt érzem, hogy ott nagyon elmennek a többiek, erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Hetek óta versenyzünk, én személy szerint mentálisan kicsit elfáradtam ettől. A következő pár hét jót fog tenni, hogy tudjunk újra alapozni és nagyobb hangsúlyt kapjanak a kondiedzések, hiszen azok nagyon hiányoznak. Még rengeteg tennivalónk van az olimpiáig"

- nyilatkozott Balla Virág.

Szlovák ezüst két magyarral

Délben zajlott a férfi kajak-négyes döntője is, ahol a németeknek sikerült győzedelmeskedniük, de a szlovák csapat nagy csatában a dobogó második helyét tudta elfoglalni. A négyesnek Samuel Baláž és Denis Myšák mellett két szlovákiai magyar tagja is van a somorjai Zalka Csaba, valamint a virti Botek Ádárm személyében.

A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik. A további program:

vasárnap:

1000, 500 és 200 m-es DÖNTŐK 8.45

5000 m-es DÖNTŐK 14.08

(MTI)