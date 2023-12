Taroltak a komáromi erőemelők Lengyelországban (FOTÓK)

A komáromi Comorra Powerlifterz klub két versenyzővel képviselte a csapatot és a várost az idei nagyszabású XPC World CUP erőemelő világkupán a lengyelországi Siedlce városában.

Szeifert Ramón és Tomáš Ryšavý (További képekért kattints a fotóra!)

Szeifert Ramón és Tomáš Ryšavý erőemelők számára nem is alakulhatott volna jobban a múlt heti verseny. Ramón egy kategória 1., valamint egy Junior abszolút 3. helyet zsebelt be. „Ez számomra felfoghatatlan érzés még mindig, mivel a felkészülésemet egy másfél hetes betegség, kiesés zavarta meg. Ennek ellenére tökéletesen tudtam hozni a kötelezőt“ – árulta el a versenyt követően az erőemelő.

Tomáš Ryšavý egy kategória 2., Open abszolút 3., valamint egy Rendőr kategória 1. helyet szerzett a megmérettetésen, mindemellett pedig sikeresen megszerezte a profi kártyát (Pro Card), így ő az első profi komáromi erőemelő/mellnyomó.

„Nagyon elszántan indultunk neki a versenynek. Tomi szeme előtt a Pro Card megszerzése lebegett, előttem pedig az első hely. Szerencsére sikerült minden, amit szerettünk volna, sőt még több is, mivel mindketten szereztünk még egy-egy abszolút 3. helyet is, aminek nagyon örülünk, hiszen nem is számítottunk rá" – mondta a Paraméternek Szeifert Ramón, hozzátéve, köszönettel tartoznak mindenkinek, aki hitt bennük és biztatta őket.

„Elsősorban a családunknak jár egy hatalmas köszönöm, valamint fő támogatónknak, Komárom városának. Most egy kis pihenő következik, még lesz egy karácsonyi kupaverseny, de ezen sajnos már nem tudunk részt venni, szükségünk van a regenerációra, 2-3 hónap pihenés után viszont újult erővel indulunk neki a jövő évi szlovák bajnokságnak, valamint az Európa-bajnokságnak ami az év első felében lesz” – zárta a komáromi erőemelő.



(parameter)