Táskányi kenőpénzt hordtak fel egy átalakított pozsonyi hotelszobába, ahol Danko és Matečná is megfordult

A Slavia Capital pénzügyi csoport érdekeltésébe tartozó pozsonyi Hotel Albrecht egykori 8-as számú szobáját az Állattenyésztő-ügy egyik fő vádlottja, a pénzügyi csoport társtulajdonosa, Martin Kvietik alakíttatta át olyan helyiséggé, ahol diszkrét megbeszéléseket folytathat - írja az Aktuality.sk.

A portál úgy tudja, a helyiséget 2017 és 2019 között kizárólag Kvietik használta saját céljaira. Időnként egyedül volt, máskor pedig prominens személyiségek látogatták, köztük az Állattenyésztő-ügy több gyanúsítottjával.

Közülük a rendőrséggel együttműködő Martin Kodada, a földművelésügyi tárca vidékfejlesztési és közvetlen kifizetési főosztályának exigazgatója vallomásában beszámolt arról is, hogy több alkalommal hozott ebbe a szobába ajándéktáskát, amit az előszobában rendszerint közvetlenül Kvietik kezébe nyújtott át. A táskában a szó átvitt értelmében valóban ajándék, nagyobb mennyiségű kenőpénz volt.

Kodada szavai szerint mindig elmondta Kvietiknek, mennyi pénzt hozott, aki aztán azt egy szekrénykébe rejtette a mellékhelyiség elhúzható ajtaja mellett. Hozzátette, nem hozta el egyenként a projektek után járó összegeket, hanem akkor érkezett a hotelbe, amikor már nagyobb mennyiségű készpénz gyűlt össze, amit aztán egy előre leegyezett képlet alapján osztottak el. Kapott belőle az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) akkori vezetője, Juraj Kožuch is, aki szintén az Állattenyésztő-ügy egyik gyanúsítottja.

Elárulta, egy alkalommal sem osztották el a pénzt az említett hotelszobában, noha előfordult, hogy Kožuch is ott volt. Neki azonban minden esetben Ausztriában adta át a pénzt. Az egyes projektek után az összeg 7-8%-a járt kenőpénzként Kvietiknek, míg Kožuchnak csupán 1%. Az eddig ismert információk szerint az általuk felvett pénz együttesen eléri az egymillió eurót, de ez vélhetően nem a végleges összeg.

Az Aktuality.sk számára a hotel alkalmazottai is beszéltek arról, kiket láttak abban a bizonyos szobában. Az egyikük például azt mondta, hogy a politikai élet szereplőiről van szó, kiszolgálta például Andrej Dankót, az SNS elnökét is ott, és ő is megerősítette, hogy gyakran találta ott a PPA említett volt igazgatóját, Juraj Kožuchot.