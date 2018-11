A Tátra után Olaszországban is óriási pusztítást végzett a szélvihar (videó)

Míg Velencét özönvízszerű eső sújtotta, addig a környékbeli erdőkben 194 km/órás szél döntött ki megközelítőleg 300 ezer fát. A pusztítást egy drón rögzítette.

This drone footage shows the destruction that recent severe weather has brought on forests in Italy pic.twitter.com/uX10rjHCOv