Tavaly a Kauflandot, most egy fél lakóházat ürítettek ki miatta Komáromban!

A rendőröknek sikerült kideríteniük, ki fenyegetőzött bombával pénteken a Kassai utcában.

Rendőrségi felvétel

Pénteken este egy fiatalember felhívta a 112-es segélyhívót azzal, hogy ha meglát egy rendőrt vagy tűzoltót a Kassai utcában, akkor ott az egyik lépcsőházban bomba fog robbanni.

A rendőrök persze ennek nem tettek eleget, azonnal kiszálltak, speciálisan képzett rendőrkutyákkal, tűzszerészekkel és a gázművek szakembereivel együtt. Két lépcsőházat evakuáltak, és átkutatták az egyikben még a lakásokat is, bombát nem találtak.

Két órán belül viszont meglett a tettes. Kiderült, hogy ugyanaz a 19 éves fiatalember a fenyegetőző, aki már tavaly decemberben is tett ilyesmit. Tettét most is beismerte és sajnálta. Decemberben azt üzente a segélyhívón keresztül, hogy ha meglát egy rendőrt vagy tűzoltót a gadóci úti Kauflandban, akkor ott robbantani fog. A rendőrség ismételten meggyanúsította rémhírterjesztéssel.

(TASR)