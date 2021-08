Tavaly május óta most tartanak az emberek a legkevésbé a koronavírus-járványtól, csökken a kormány iránti bizalom

Tavaly május óta most a legalacsonyabb a koronavírus-járvány fenyegetésével kapcsolatos aggodalom Szlovákiában, ebből kifolyólag az emberek hajlandósága az oltásra is csökkent. A kormány iránti bizalom a kabinetújulás óta is alacsony – derül ki az MNFORCE kezdeményezés, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) és a Seesame által indított, Hogy van, Szlovákia? (Ako sa máte, Slovensko?) akció keretében végzett felmérés eredményeiből.