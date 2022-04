Tavaly már csak az áfa 12,1 százalékát csaltuk el, 14 éve még a 36 százalék volt ez az érték

Jelentősen javult tavaly az adófizetési hajlandóság, vagy – másik szemszögből – az adóhivatal munkájának hatékonysága. A várt áfa 88 százalékát beszedte a hivatal, vagyis a kiesés csak 12,1 százalékos. Ez 360 millió euróval növelte az állam bevételeit.

Fotó: TASR

Elégedetten jelentette be Igor Matovič pénzügyminiszter, hogy még sohasem volt ilyen jó Szlovákiában az áfa beszedésének hatékonysága. Az adóhivatal adatai szerint 2021-ben a várt áfa 87,9 százalékát befizették a vállalkozók, vagyis mindössze 12,1 százalék nem folyt be.

A tavalyi javulás – a tavaly előtti 16,8 százalékos szintről – 360 millió euró pluszt jelentett.

„Az unióba való belépésünk után az áfabeszedés hatékonysága romlott, a legmagasabb értéket a 2008-as válság idején érte el, majd utána csökkenésnek indult – ismertette a számokat Matovič. – A jelenlegi válság idején is azt vártuk, hogy csökkenni fog a hatékonyság, azt vártuk, hogy akár 25 százalékra is felmegy a be nem fizetett adó mértéke, de nem ez történt, hanem javult az áfabeszedés.” 2008-ban mindössze a várható áfabevétel 63,3 százalékát szedte be az adóhivatal, vagyis 36,7 százalék tűnt el az adófizetést kerülő vállalkozók zsebében.

Jiří Žežulka, a központi adó- és vámhivatal elnöke további csökkenést ígér.

„A hivatalba lépésemkor, 2020-ban azt ígértem, hogy 2024-ig mintegy 10 százalék körüli értékre csökkentjük az áfakiesést. Az ígéret megvalósítása folyamatban van, ezt igazolja a jelenlegi, 12 százalékos adat” – jelentette ki Žežulka.

Szerinte már jövőre elérhetjük a 10 százalékot, ami átlagos áfakiesésnek számít az unió 27 tagját figyelembe véve.

Žežulka szerint a javulásnak több oka is van: az egyik a készpénzfizetés visszaszorulása, a másik az úgynevezett e-kasa rendszer bevezetése, de úgy véli, hogy javult a vállalkozók adófizetési hajlandósága is.