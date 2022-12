Tavasszal Juraj Ančic vezeti csatába a somorjai STK csapatát  

A somorjai STK klubvezetése még az óév végén megtalálta, kinevezte a menesztett Michal Kuruc vezetőedző utódját.

A tavaszi idényre való felkészülést január 9-én Juraj Ančic (felvételünkön) irányításával kezdik el a II. labdarúgóligában a tabella 6. lépcsőfokán telelő somorjaiak.

A 41 esztendős sportember aktív pályafutása Trencsénben kezdődött, de viselte a zsolnai MŠK mezét is. Légiósként Csehországban a Slovan Liberec és a Sparta Praha sikereiért küzdött. Egy ízben, a Japánban zajló Kirin Kupán, a szlovák A válogatottban is bemutatkozott, a 21 évesek alakulatában pedig több ízben is csatasorba állt. Edzőként többek között a Fortuna Ligás AS Trenčín együttesénél is dolgozott.

„Játékosmúltjának, edzői tapasztalatainak és filozófiájának köszönhetően új vezetőedzőnk személye garanciát jelent a DAC és az STK edzői stábjai közötti még szorosabb együttműködésnek”

– nyilatkozta a klub honlapjának Horváth Csaba, az STK sportigazgatója.

Juraj Ančic szerződése 2024 júniusáig szól.

(ái)