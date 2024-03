A tavaszi nyitány slágere a Bős–Nádszeg derbi

A Nyugat-szlovákiai Régióbajnokság (IV. liga) tavaszi nyitányának slágere egyértelműen a bősi Parkerdei stadionban zajlik. Vasárnap délután (kezdés: 14.30-órakor) a dobogós helyen telelő hazaiak a bennmaradás kiharcolására fókuszáló nádszegieket fogadják.

Molnár Krisztián (Facebook)

A párharcnak több pikantériája is van. A vendéglátókat újfent az utóbbi esztendők bősi sikerkovácsa, Johancsik Patrik (felvételünkön) vezeti csatába, aki egy évvel ezelőtt éppen a bősiektől köszönt el. Nem küldték el, önszántából távozott. Ősszel a Felsőszeli/Tallós csapatánál kamatoztatta szakmai tudását. Legemlékezetesebb meccse a DAC elleni kupatalálkozó volt. Egyébként vezetésével a mátyusföldiek a tabella 2. lépcsőfokán zárták az őszi idényt a VI. ligában. A nádszegieket is korábbi sikeredzőjük, Molnár Krisztián (címlapfotónkon) készítette fel a tavaszi szezon kihívásaira. A nevezett ősszel a bősiek vezetőedzője volt... A Molnár-legénység kapujára nagy veszélyt jelenthet a gólerős futballista hírében álló Molnár István is, aki ősszel éppen a nádszegiek mezét viselte. Ismerős a bősi közeg Polák Zalán, számára is, aki a téli holt idényben éppen a bősiektől került Nádszegre. Mindkettőjük esetében vendégjátékról van szó.

Johancsik Patrik

„Nálunk több változásra is sor került a játékoskeretben. Minden alakzatban erősödtünk, a posztokon javult a versenyhelyzet. Molnár Istvánt már említettük. Folytatva a sort, visszatért hozzánk Szőcs László, aki legutóbb Ausztriában légióskodott, előtte pedig a II. ligás komáromi KFC alapembere volt. Ugyancsak szerepelt már nálunk a rutinos Vladimír Fuják, aki korábban a somorjai STK sikereiért küzdött a honi második vonalban. A kapusposzton is erősödtünk, nevezetesen az élvonalbeli tapasztalatokkal felvértezett Matúš Ružinskýval. Újdonsült hálóőrünk legutóbb a nagymihályiaknál szerepelt. Néhány tehetséges ifista is a felnőttek keretével gyakorol. Ami a távozókat illeti, Jakub Bubák Ausztriában folytatja pályafutását, Gányovics Erik a kismácsédiakhoz (Galánta B) került, Ján Holík a királyfiakarcsaiakhoz igazolt, Magyar Attila, aki több éven át volt csapattag nálunk, tavasszal már Nagyabonyban futballozik. Mindannyiuknak köszönjük a közreműködést. A felkészülést, az elért eredményeket sikeresnek értékeljük. Reméljük, tavasszal újabb emlékezetes időszak következik az immár 101 esztendős klubunk történetében” – tájékoztatta a Paramétert, bizakodott a folytatást illetően Kovács Zsolt, aki nagy csatára, hazai győzelemre, sok nézőre számít a vasárnapi derbin.

(ái)