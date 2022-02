A tavaszi szünet előtt beültek az iskolapadba a csilizradványi alapiskola tanárai

A tavaszi szünet előtti utolsó délutánt a csilizradványi (Dunaszerdahelyi járás) Kóczán Mór Alapiskola tantestülete szakmai képzéssel töltötte.

A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Kóczán Mór Alapiskola)

"Az utolsó két évben sajnos személyes találkozásra alig volt mód, minden szakmai tréning az online térben valósult meg, ezért hálásak vagyunk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, hogy minden formát megpróbált megtalálni arra, hogy támogassa az iskolák tantestületeit, hogy képezhessék magukat és a költségek egy részét átvállalta. A mi számunkra külön öröm volt, hogy kiszabadulva a számítógépek mögül, élőben vehettünk részt ezen a képzésen 2022.február 25-én, Csilizradványon.

A délután kellemes hangulatban telt, mely jórészt az előadónak, PaedDr. Varga Tamásnak volt köszönhető. Tamás sokrétű tudással rendelkezik, rendkívül felkészült, jó előadó volt. A kolléga megismertette a pedagógusokat az általa is gyakran használt feladatlapokkal és azok gyakorlati alkalmazásával. Az ő mindennapjaiból hozott számunkra jó néhány példát, melyekkel olyan összefüggésre hívta fel a figyelmünket, melyek valóban elgondolkodtatóak. Minden pedagógus készít feladatlapokat a tanítványai részére, de biztos vagyok benne, hogy ezen előadás után újragondoljuk majd a feladattípusokat, a kivitelezést és egyéb ötleteket, melyeket kaptunk. Mutatott nekünk szinte minden tantárgyra példát, hogy a tapasztalatai szerint mit és hogyan tudunk eredményesebben alkalmazni. Földrajz szakos lévén, bemutatta az SZMPSZ gondozásában megjelent földrajz munkafüzetet is. Megosztotta velünk tapasztalatait a tanulók értékelésével, számonkérésével kapcsolatban is.

Az ilyen gyakorlati jellegű képzéseknek mindig nagy sikere van, hiszen jó tapasztalatot cserélni, elbeszélgetni arról, hogy ki, hogyan, mit és nem utolsó sorban a tanítást milyen eredményességgel csinálja. A csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola tantestülete köszönetét fejezi ki az előadónak, PaedDr. Varga Tamásnak, hogy sok-sok ötlettel gazdagabban távozhattunk, és nem utolsó sorban az SZMPSZ-nek az erkölcsi, anyagi és szakmai támogatásért!"

Mgr. Csicsay Éva, igazgatóhelyettes

Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány