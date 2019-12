Távozik a posztjáról, így döntött az egészségügyi miniszter

Andrea Kalavská egészségügyi miniszter (Smer-SD-jelölt) hétfőn sem kívánta elárulta, hogy távozik-e a posztjáról, de aztán mégis meghozta a döntését. A lemondását először december 4-én ajánlotta fel a kormányfőnek, miután a kormány visszavonta a parlamentből a kórházreform tervezetét. Most azt mondta, „azt mindenki meg tudja csinálni, hogy bevágja maga mögött az ajtót”. A TV Joj szerint a miniszter most végleges döntést hozott.

„Tudják, nagyon sokat gondolkodtam. Szerdán nagyon mehetnékem volt, és még most is ezt érzem, mert méltatlan, ha valaki úgy viselkedik a miniszterével, mint ahogy velem viselkedtek. Nagyon rosszul éreztem magam” - mondta Kalavská, majd hozzátette, most azt mérlegeli, megéri-e még két hónapot maradni, és azalatt el tud-e intézni bizonyos dolgokat, vagy inkább összecsomagol. „Most is azt gondolom, úgy nem lehet bánni egy miniszterrel, ahogy a Smer-SD bánt velem.”

Kalavská azt is hangsúlyozta, nem szeretné, ha utólag megbánná a döntését, és az utóbbi napokban rengeteg támogató levelet, e-mailt kapott. „Sokan akarnak maradásra bírni, azt mondják, gondoljak a betegekre, az orvosokra, a megkezdett munkára. Ha csak magamra gondolnék, akkor biztos távoznék” - mondta. Ugyanakkor hozzátette, a miniszter feladata a szolgálat. „Számomra mindig egyetlen dolog volt fontos: a páciens érdeke. Úgy tűnik, a szlovák politikában ez nem divat” - jelentette ki Kalavská.

Elmondta, azt is bántja, hogy a parlament a gyerekek kötelező oltásáról szóló tervezetet sem hagyta jóvá, és a páciensek hosszú távú kezeléséről szóló javaslata is elbukott. „De volt sok nagyon jó projekt, és úgy érzem, a végső mérlegvonásnál nem kell majd szégyenkeznem. Úgy gondolom, sokat tettem a szlovák egészségügyért” - zárta Kalavská.

