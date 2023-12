Távozott az igazgatója annak az iskolának, melynek tetejéről Roman leugrott

December 1-jei dátummal már nem Ivan Račkovský az igazgatója a parchovanyi alapiskolának, melynek tetejéről a 15 éves Roman november 20-án levetette magát - tudta meg a Pluska.sk.

Fotó: TASR-archív

A portál már csütörtökön is meglebegtette ennek hírét, mára viszont több forrásból is úgy értesültek, hogy az igazgató befejezte. A napokban a 15 éves fiú édesapja, Roman Dominik petíciót indított az igazgató leváltására az interneten, és nyomtatványokon is a faluban. A fiú szülei már régóta arról beszélnek, hogy az iskola vezetése elhallgatja az intézmény belül a diákok közt zajló zaklatási eseteket.

Roman Dominik reagált is a Pluska hírére, és azt mondta, örül neki, noha nehéz időszakban és körülmények között történik mindez. "Remélem, hogy már soha többé nem irányíthat pedagógusokat és gyerekeket, mivel óriási kudarcot vallott. Szülőként érzékeljük, hogy elkezdtek történni a dolgok az ügyben és már senki nem veszi félvállról az igazgató tetteit, aki rendszeresen a szőnyeg alá söpörte a zaklatásokat" - mondta.

Hozzátette, pozitívan tekint arra, hogy a társadalom nem huny szemet az ilyen cselekmények felett. "A csak az a kár, hogy minderre a fiam tragikus esete után kerül sor" - hangsúlyozta.

(Pluska.sk)