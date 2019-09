Taxis mentett meg egy prostitúcióra kényszerített nőt!

A reptéren egy 26 éves, Robert Enescu nevű román férfi várta, egy illegális kupiba vitte őt, ahol lefotózták őt fehérneműben, hogy azokkal a képekkel kínálhassák a testét az interneten.

A nőt ezután Coventrybe szállították, hogy egy ottani bordélyházban álljon munkába. Enescu intett le egy taxit, majd megmondta sofőrnek a címet, a nő pedig beszállt és elindultak.

A taxis, Tahir Mehmood észrevette, hogy a nő furán viselkedik, és faggatni kezdte. A nő sírva fakadt és elmondta, mi történt vele. A taxis erre elvitte őt a rendőrségre, ahol feljelentést tehetett.

#WANTED: This is Robert Enescu. He's been convicted of trafficking a woman & forcing her into prostitution in #Coventry. But he skipped court bail before being jailed for 9 years in his absence. We're working with UK police & @Europol to catch him. More: https://t.co/IxkktZYfHO pic.twitter.com/ET1OiGVw5G