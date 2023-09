Te akartad, miattad verekszenek a politikusok, kedves választó 

Bármennyire is tragikus, hogy a szlovák politika eljutott a minősíthetetlen verbális erőszakig, majd pedig a fizikai erőszakig is, s bármennyire a politikusok pöcegödrének tartjuk a helyzetet, nem kenhetjük rájuk a teljes felelősséget.

Fotó: Facebook/OĽANO

Elsősorban azért, mert az egymást csépelő volt kormányfő és volt miniszter nem az égből pottyant oda, ahol van. Sem ők, a bolsevik Blaha elvtárs, sem a klérofasiszta-homofób Majerský, vagy Gyimesi, sem pedig az ezek mellett mostanában csendeskén bambuló, lapuló és emiatt mérsékeltnek látszó Uhrík és náci sleppje sem önmaguk termékei csupán.

Ezeket az embereket valaki feltette a polcra.

Ezeket az embereket – lásd a preferenciáikat – valaki most is be fogja szavazni a parlamentbe, pozícióba fogja juttatni.

Az az igazán szomorú, hogy a választók roppant széles rétege vevő a verbális erőszakra és a fizikai erőszakra. Meg kell nézni, hogy Majerský, Matovič, Fico, Kaliňák és a többiek megszólalásait hogyan kommentálja nem csak a pártjuk, a kollegiálisan szintén vulgárpopulista párttársaik tömege, hanem az isten adta nép, uram bocsá a plebsz. Az ilyen típusú, akár emberéleteket is követelő (lásd az idei homofób gyilkosságokat) gyűlöletkeltésnek igenis van civil közönsége. Amely szereti a véres arénában nyáladzva lefelé fordítani a hüvelykujját.

És ha ő maga gyávaságból nem mer megütni vagy szóban inzultálni senkit, vagy éppen nincs rá alkalma, élvezi, hogy akkor legalább más megteszi helyette. Ilyen a választók (elnézve a mai preferenciákat: https://parameter.sk/felmeres-meg-sosem-mertek-ilyen-magasan-ps-t-de-ficoek-megszorongatasahoz-ez-keves-lehet ) első látásra közel fele - számolj utána. Különben miért adnák voksukat erőszakoskodó emberekre...