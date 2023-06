Te is megnézed minden nő körmét?

Általában aki műkörmöt visel jóval nyitottabb szemmel jár, és más nőkön is mindig megnézi, hogy milyen körmöket visel. Teheti mindezt azért, hogy gyönyörködjön, hogy inspirálódjon, vagy nézheti úgymond szakmai szemmel is. Mert azt azért érdemes tudni, hogy rengeteg olyan hölgy van (és persze jó néhány férfi is), akiknek kifejezetten jó szeme van a szép és minőségi műkörmökre.

Csakhogy ezek közül az emberek közül a legtöbben megmaradnak ebben a laikus szerepben, mások saját magukon kísérletezve önállóan tanulják ki ilyen-olyan eredménnyel a szakmát, hogy aztán baráti körben körmözzenek. No, és vannak azok, akik nem restek felismerni a vágyaikat, és hajlandóak tenni is érte!