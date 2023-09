Teherautóba rejtett pokolgép robbant Szomáliában, legkevesebb tíz ember meghalt

Teherautóba rejtett pokolgép robbant szombaton Szomália középső részén, Beledweyne városánál, egy katonai ellenőrzőpontnál, a merényletben legkevesebb tíz ember meghalt - közölte a helyi rendőrség.

Illusztrációs felvétel (TASR)

"Tíz holttestet láttam, katonákat és civileket egyaránt, és több mint egy tucatnyi sebesültet. Biztos, hogy a halálos áldozatok száma emelkedni fog" - mondta el Ahmed Aden rendőrtiszt. Beszámolt arról is, hogy a halottak között van öt rendőr is, akik tüzet nyitottak a teherautóra, és megpróbálták megakadályozni, hogy az ellenőrzőpontba csapódjon. A környező épületek és üzletek, és maga az ellenőrző pont is a földdel vált egyenlővé a detonáció következtében - tudatta.

Egyelőre egyetlen szervezet sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, de az Afrika szarván fekvő országban az al-Shabaab iszlamista milicia gyakran követ el pokolgépes merényleteket.

MTI

