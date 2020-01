Telefonon egyeztetett az ukrán és az iráni államfő a légi katasztrófa kivizsgálásáról

A tájékoztatás szerint az iráni elnök biztosította ukrán hivatali partnerét afelől, hogy országa kész teljeskörűen hozzájárulni az objektív vizsgálat lefolytatásához a szerencsétlenség okának megállapítása végett. Róháni hozzáfűzte: Irán az ukrán szakértőknek operatív hozzáférést biztosít minden szükséges adathoz.

Zelenszkij részvétét fejezte ki a katasztrófa iráni állampolgárságú áldozatai iránt. Megjegyezte, hogy az ukrán fél már bekapcsolódott a katasztrófa kivizsgálásába, csütörtökön ukrán szakértői küldöttség utazott Iránba. "Bízom abban, hogy az ön közreműködésével átlátható, átfogó és objektív vizsgálat lefolytatása révén a lehető leggyorsabban megállapítást nyernek ennek a tragikus eseménynek a körülményei" - fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij a nap folyamán szintén telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel is, akit arra kért, hogy országa szakértői is kapcsolódjanak be az ukrán gép katasztrófájának kivizsgálásába. Egyúttal neki is részvétet nyilvánított a járaton életüket vesztett brit állampolgárságú utasokért.

Az ukrán elnök hivatalos honlapján közzétett közlemény szerint a brit miniszterelnök támogatta Zelenszkij javaslatát, és ígéretet tett arra, hogy a legjobb brit szakértők kapcsolódnak be a tragédia körülményeinek feltárásába.

A szerdai repülőszerencsétlenségben összesen 176-an haltak meg a gép 9 fős ukrán személyzetével együtt. A MAU - teljes nevén Ukrajna Nemzetközi Légitársasága - Boeing 737-es típusú gépének fedélzetén utazók közül senki sem élte túl a balesetet. Két utas volt még ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak (82), kanadaiak (63), svédek (10), britek (3), afgánok (4) és németek (3).

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a nap folyamán közölte, hogy jelenleg hét lehetséges verziót vizsgálnak a katasztrófa okaként, ebből három egyelőre bizalmas, négyet nyilvánosságra hozott. Ezek között sorolta fel a rakétabecsapódást - amit okozhatott egy Tor típusú orosz gyártmányú rakéta, mivel interneten megjelent információk alapján ilyen típusú rakéta maradványait találták meg a katasztrófa közelében -, a gép ütközését drónnal vagy más repülő eszközzel, a hajtómű felrobbanását műszaki meghibásodás következtében vagy terrorcselekmény okozta robbanást a fedélzeten.

Tor típusú légvédelmi rakétarendszereket korábban a Szovjetunió, majd Oroszország gyártott. Az Ukrajinszka Pravda hírportál orosz sajtóforrásokra hivatkozva azt írta, hogy mintegy harminc darab ilyen típusú rakétarendszert adott el Oroszország Iránnak a 2000-es években.

