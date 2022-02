Telekmaffia kezdeményezhette, hogy a Szlovák Földalap aktívabb legyen a „konfiskáció befejezésében”? – Interjú

A Szövetség gyanúsnak tartja, hogy a Szlovák Földalap kizárólag a főváros környékén fekvő telkeket akar államosítani a Beneš-dekrétumok alapján. Mózes Szabolcs alelnök szerint emögött szervezett csoport is állhat, amely „ellátja megfelelő információval” a Földalap hivatalnokait.

Jelezte, hogy a Beneš-dekrétumokon alapuló telekkonfiskáció mögött a telekmaffia, egyfajta szervezett csoport is állhat. Mire alapozza ezt a gyanút?

A Szlovák Földalap elsősorban a főváros környékén aktív, itt keresi azokat a telkeket, amelyeket konfiskálni tud a Beneš-dekrétumokra hivatkozva. Itt minden telek a sokszorosát éri annak, amit egy ugyanakkora telek ér az ország fővárostól távolabbi vidékei. Bővebben nem szeretnék erről beszélni, mert tényszerű információink, bizonyítékaink még nincsenek. De látunk olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy nem véletlenül a főváros környékén kezdték el ezt. Már abban a folyamatban is lehetnek valamilyen közvetítők, amíg a Szlovák Földalap eljut a telektulajdonosokig.

Nem véletlenül talál rá a hivatalnok „Kovács Jánosra”, akinek a telkét el akarja venni, valószínű, hogy kapott egy tippet valakitől. Valaki felhívja a figyelmét, hogy nézze meg, van-e konfiskációs rendelet 1946-ból Kovács János ellen.

Tehát már az is gyanús, ami a Szlovák Földalap saját jelentéséből kirajzolódik. (A hivatal 11 településen „talált” 175 olyan parcellát, amit konfiskálni lehetett, csak Pozsonypüspökin 109-et – szerk. megj.) A konfiskáció egész Dél-Szlovákiát érintette, pontosan ugyanolyan arányban kellene lenniük ezeknek a telkeknek Zemplénben, Gömörben, Léva mellett, vagy bárhol máshol ilyen telkeket elvenni, de valami okból kifolyólag Pozsony és környéke az, ami hasít. Ebben a kimutatásban 2021-es adatok nincsenek benne, de a kiszivárgott információk alapján 2021-ben is főleg ezeken a területeken „találtak” konfiskálható telkeket.

Hogyan működhet ez a gyakorlatban? Valaki az archívumban kutatja a konfiskációs döntéseket 1946-ból, és összeveti ezeket a telekkönyvi adatokkal?

Hivatalosan így kellene működnie. Feltehetően az „érdekesebb” tulajdonlapokat keresik, ahol például a hagyatéki eljárás még nem fejeződött be, és ehhez keresnek levéltári dokumentumokat. Jogos azonban az a felvetés, hogy ez úgy tűnik, mintha tűt keresnének a szénakazalban. Ezért veti fel ez a folyamat azokat a kérdéseket, hogy nincs-e a háttérben valamilyen spekuláció, nincsenek-e a háttérben olyanok, akik jönnek azzal az információval, hogy mely telkeket lehetne elvenni.

Már az is érdekes volt, hogy a Szlovák Földalap elismerte, hogy 2018-ban „anonim bejelentés” alapján indították az első eljárásokat. Tehát nem valamilyen „buzgó hivatalnok” talált néhány esetet, nem az állt a háttérben, hogy szükségét érezték volna lezárni ezeket az ügyeket, hanem kaptak egy tippet.

Most ennél mélyebben nem szeretnék ebbe belemenni, de bízom benne, hogy ha lesznek részletesebb adataink, akkor jobban átlátjuk a folyamatokat. Már a parcellaszámok ismerete is sokat elárulhat, elég lehet megnézni, hogy most mi épül az adott telkeken.

A Szlovák Földalap által 2020-ban konfiskált parcellák (Forrás: Szlovák Földalap, Paraméter)

