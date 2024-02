Téli úszók kupaversenye a dunaszerdahelyi Thermalparkban

A dunaszerdahelyi TopRun szervezésében szombaton, február 24-én a Thermalparkban kerül sor a téli úszók Szlovák Kupája hetedik fordulójára.

A Félúti tóban tempózók között több hazai versenyzőt is láthatnak, buzdíthatnak a helyszínre kilátogató nézők. Ami a versenytávokat illeti, többféle távot is lehet teljesíteni. Az úszók a legrövidebb távtól (50 méter) kezdődően egészen a „királykategóriásnak” titulált 1000 méteren csatáznak az érmekért. Csapatváltók (4x50 m) is nevezhetnek, a kvartett azonban pontot nem szerezhet.

Egyébként a rendezvényt szervező helybeli TopRun kollektívája a favoritok közé tartozik, az előző hat kupafordulót követően csapatversenyben az első helyen áll.

A szombat délelőtt 11 órakor rajtoló dunaszerdahelyi kupaversenyen a nagyváradi jeges úszók kontinensviadalán dobogós helyezést produkáló versenyzők is vízbe szállnak.

Versenyszámok: 50, 100, 250, 500, 700 és 1000 méter

50 és 100 méteres mellúszás

4x50 méteres váltók

Versenykategóriák: Masters A és B Ambassador

Korosztályok: juniorok, férfiak és nők

