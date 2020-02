Teljes átalakulás a nagymegyeri kereskedelmi szakközépsuliban

A nagymegyeri Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola fodrász és kozmetikus tanulói idén is elindultak a „Vlasy a Vizáž Cup 2020“ elnevezésű versenyen, amit Trencsén városában rendeznek meg.

A verseny lényege, hogy egy választott modell teljes átalakuláson esik át, ami a frizurát, sminket és öltözéket illeti. Ehhez figyelembe kell venni az alany egyéniségét, stílusát és a teljes összhatást is.

Ebben az évben a kiválasztott modellünk Rásó Emese, első osztályos kozmetikus diákunk volt, akinek egyenes szálú hosszú barna haja van, és alapvetően a sportosan-lezser öltözködési stílust részesíti előnyben. Frizuráját idén a tavalyi versenyben harmadik helyet szerző, így már rutinosnak számító Szabó Viktória – harmadikos fodrász tanuló - vette kezelésbe, aki barnás-vöröses színű frizurát készített Emesének, piros melírozással, teljesen begöndörítve. A frizurához tartozó alkalmi smink Tóth Ramóna, harmadikos kozmetikus tanulónk remekműve. Az összhatás kedvéért Emese egy sötétkék csipkés alkalmi ruhát viselt, fekete magassarkúval.

A nagy átalakítás olyan jól sikerült, hogy diákjaink idén kimagasló eredményükkel az országos első helyezést érték el. Felkészítőtanáraik - Nagy Gyöngyike fodrász-, és Mgr. Katona Pápay Marianna kozmetikus mesternők méltán lehetnek büszkék tanítványaikra. Ezzel is bizonyítandó, hogy a nagymegyeri Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolán magas szinten folyik az oktatás és az iskolából jól képzett szakemberek kerülnek ki minden iskolaévben. Ezúton is várjuk a leendő elsősöket a következő iskolaévben, hogy belőlük is kihozzuk a lehető legjobbat.

Nagymegyeri Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola