Teljes a káosz a koalíciós fejekben, 300 eurót is adnának, de kötelezővé tennék az oltást is

Már szinte biztosra vehető a 300 eurós támogatás a teljesen beoltott 60 évesnél idősebbeknek, és a 200 a háromnál kevesebb adag vakcinával védett időseknek. Ugyanakkor jelen szöveg írásakor a vonatkozó törvénytervezetről még tárgyalt a parlament, így a koalíciót ismerve még bármi megtörténhet.

Fotó: TASR

De tételezzük fel, hogy a következő néhány órában már semmi sem jön közbe, és a parlament elfogadja a törvényt.

Az érthető, hogy a kormány az idősebbeket szeretné minél hatékonyabban védeni a COVID-19-től, hiszen ezzel védi az ő életüket, és egyben védi az egészségügyi rendszert is az összeomlástól, mivel a 60 feletti korosztályból kerül ki a legtöbb olyan beteg, aki kórházi kezelésre szorul.

Azt azonban meg lehet kérdőjelezni, hogy valóban az Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter által kitalált az anyagi támogatás-e a legjobb módszer ahhoz, hogy az embereket rávegyük arra, ami az egészségük szempontjából számukra a legjobb. Nem azért, mert nem lenne „motivációs hatással” a 300 vagy 200 eurós összeg.

Minden bizonnyal lesznek olyanok, akik ennek hatására döntik el, hogy gyorsan, még karácsony előtt felveszik a következő adagot, vagy legalább regisztrálnak az oltásra. Hogy sokan vagy kevesen, azt hamarosan megtudjuk.

És a gyorsaságnak most valóban fontos szerepe van, hiszen a kórházak tele vannak, az egészségügyi személyzet a teljesítőképessége határán. Az ország határán pedig ott áll az omikron, amiről ugyan olyan hírek is érkeznek, hogy kevésbé veszélyes, mint a jelenleg is pusztító delta, de ez sajnos még egyáltalán nem biztos.

Vagyis tényleg mielőbb védettséget kell biztosítani a lehető legtöbb embernek a leginkább veszélyeztetett 60 feletti korosztályban.

A 300 eurós támogatás azonban több kérdést is felvet. Az első, hogy mi lesz a további hullámok során, mert abban szinte biztosak lehetünk, hogy nem „ez a harc lesz a végső”.

Néhány hónap múlva újra nézhetjük majd Igor Matovič sajtótájékoztatóját, amint bejelenti, hogy most 400 eurót ad minden 60 év felettinek, ha felvesz a negyedik adag oltást? Vagy ha kiderül, hogy az omikron már az 50 felettiekre is veszélyes, akkor újabb egymillió embernek fizetünk majd az oltásért?

A második kérdés maga az összeg. Matovič előbb 300 eurót szeretett volna adni, majd a koalíciós tanács 150-et javasolt, ennek ellenére a pénzügyminiszter 500 euróról készített törvényt, amit be is terjesztett a parlamentbe. Majd az 500 eurót újabb százassal egészítette volna ki, hogy az ellenzéket is lekenyerezze. Végül a koalíciós béke érdekében visszatért a jelenlegi 300 euróhoz, amiből 100-at még le is von, ha nem teljes, 3 adagos védelmet kap a nyugdíjas. Káosz.

Azt azonban még mindig nem tudjuk, hogy a 300 az miért éppen 300, miért nem a már egyszer a koalícióban is jóváhagyott 150 euró. Könnyen elképzelhető, hogy a 150 euróval ugyanolyan hatást érhetnénk el, mint a 300-zal vagy az 500-zal.

Hatástanulmány nem készült, a javaslatot előkészítő pénzügyminiszter úgy viselkedik, mint aki azt sem tudja, hogy pontosan ki is a célcsoport, kit akarnak motiválni, hol él, milyen anyagi körülmények között, és ha már nyugdíjas, akkor mekkora a nyugdíja.

Pedig ezt nem ártana tudni akkor, amikor pénzzel akarjuk motiválni az embereket. És ezeket az adatokat a kormányzati adatbázisok segítségével nem is lenne olyan nehéz összerakni.

Az is furcsa, hogy a politikusok előszeretettel nevezik „nyugdíjasoknak” a 60 feletti korosztályt, holott tudjuk, hogy a nyugdíjkorhatár jelenleg már néhány évvel 60 év felett van.

Valószínűleg ezzel azt a kommunikációs hatást szeretnék kiváltani, hogy az oltásra való ösztönzés mellett a „szegény nyugdíjasokon” is segítenek.

Csak ebben a korosztályban még bőven vannak aktív korúak is, emellett pedig azt is tudjuk, hogy nem a nyugdíjasok a leginkább rászoruló réteg ebben az országban. Anyagilag sokkal rosszabb helyzetben vannak például az alacsony fizetésből élő nagycsaládosok, vagy a gyereküket egyedül nevelő szülők…

Furcsán változott a kifizetés módja is.A pénzügyminiszter előbb 300 eurós „gasztrobónuszt” javasolt, ezt vitte fel 500 eurósra, majd csökkentette 300 euróra, de utalvány helyett már készpénzben fizetné ki. Az utalványtól korábban azt várták, hogy majd segít a lezárások miatt nehéz helyzetben lévő gasztroszektornak és az idegenforgalomnak.

Valószínűleg rájöttek, hogy mire ez a pénz eljutna a vállalkozásokhoz, a legtöbb már csődbe jutna.

Így viszont csak az maradt, hogy megpróbálják lefizetni az embereke, akik a következő hullámnál már eleve el fogják várni az „anyagi motivációt” az oltás felvételéhez.

Még jó, hogy a legutóbbi közös sajtótájékoztatón felvetették a kötelező oltás bevezetését is. Talán ez a legjobb ötlet, hiszen ahelyett, hogy pénzt vinne, inkább hozna, és ha a csecsemőknek lehet kötelező oltást előírni, akkor talán az időseknek is lehet. A mintegy 300 millió eurót pedig, amibe ez a kis motiváció kerülne, hasznosabban is el lehetne költeni. Például egy kisebb kórház felépítése és felszerelése is csak 70 millió euró.

És ha már jövő év elején bevezetnék a kötelező oltást, akkor minek kell – hozzávetőleg időben ugyanakkor – kifizetni a közös kasszából 300 milliót?

Lajos P. János