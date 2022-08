Teljes a kétségbeesés a pékeknél az állam tétlensége miatt, komolyan fontolóra veszik az üzemek bezárását

A Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetsége (SZPCC) szerint, ha az állam nem segít, történelmi magasságokba emelkedhet a pékáruk ára. A magas energiaárak a termékek árának növelésére vagy a termelés leállítására kényszeríti a pékeket, akik így képtelenek tartani a szerződésben foglalt árakat.

Illusztráció (Fotó: TASR)

„Az energiaszolgáltatók előleget kérnek a pékektől, cukrászoktól és tésztagyártóktól. Azt kérdezzük, honnan vegyünk rá pénzt? A járvány ideje alatt az állam szó szerint fütyült ránk, a háború kitörése óta képtelen volt bármiféle segítséget nyújtani, mi pedig semmilyen tartalékkal nem rendelkezünk. A hálózatok 14-30 nappal a szállítás után fizetnek. Az első félévben a gyártók többsége veszteséges volt, ez pedig hónapról hónapra növekszik. Áprilisban bemutattuk a földművelésügyi miniszternek és a kormányfőnek a javaslatot a megoldásról, de ők máig képtelenek voltak bármit is tenni. Továbbra sem létezik kompenzációs terv az élelmiszerszektort illetően” – nyomatékosította Milan Lapšanský, a SZPCC igazgatója.

Hozzátette, nemcsak a gáz és a villany ára nőtt a többszörösére, hanem egyéb alapanyagoké is. Például az olaj ára 70, az élesztőé 100, a cukoré majdnem 70, a vajé pedig 80 százalékkal nőtt. A probléma kezelésére sem a földművelésügyi minisztérium, sem a kormányhivatal nem javasolt kompenzációs megoldást, de azokat a lehetőségeket is figyelmen kívül hagyták, amiket a pékek javasoltak. Míg más EU-s országokban 120 és 160 euró között árstopot vezettek be a villanyenergia árára, valamint csökkentették a gázár áfáját, addig a szlovákiai gyártóknak továbbra is tőzsdei áron kell vásárolniuk az áramot és a gázt, sokszoros összegért.

„Szerdán tárgyaltunk Samuel Vlčan (OĽaNO-jelölt) földművelésügyi miniszterrel. Szó szerint le vagyunk taglózva. Sem a minisztérium, sem a kormány nem rendelkezik jelentős kompenzációs intézkedéssel az élelmiszerszektort illetően. Vlčan miniszter azzal magyarázta tétlenségét, hogy nem rendelkezik kellő politikai erővel a koalíción belül. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Ha leállunk a kenyér vagy pékáruk készítésével, mint Csehországban, ahol már kilenc közepes és nagy pékség leállította a gyártást, majd az államvezetésért felelős személyek kezdenek el sütni az embereknek? Nekünk egyszerűen már nincs pénzünk, és azt követően, hogy az energiaszolgáltatók elkezdtek előleget kérni tőlünk, komolyan fontolóra vesszük az üzemek bezárását. Ha az állam nem segít, kérdéses, hogy a pékségek valaha kinyithatnak-e még” – tette hozzá Lapšanský.



TASR/para