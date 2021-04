Teljesen kivonul a Penta a Sme napilap kiadójából, Soros György befektetési alapja 34 százalékos csomagot vett meg

Eladta a maradék, 39,5 százalékos részesedését a Penta befektetési csoport Sme napilapot és annak online változatát is kiadó Petit Press vállalatban. 34 százalékot a Soros Györgyhöz köthető Media Development Investment Fund New York (MDIF) vásárolta meg, 5,5 százalékot pedig a cég vezetői vették meg, akiknek már eddig is volt 10,5 százalék részesedésük.

Teljesen kivonul a Penta befektetési társaság Szlovákia legnagyobb példányszámú, véleményformáló napilapját, a Smet és annak online változatát kiadó cégből, a Petit Pressből.

A 39,5 százalékos részesedés legnagyobb részét a Soros Györgyhöz köthető Media Development Investment Fund New York (MDIF) vette meg, a fennmaradó 5,5 százalék pedig Alexej Fulmek vezérigazgató, Peter Macinga és Marek Václavík tulajdonába kerül.

Az akkor még az Új Szót és a Vasárnapot is kiadó Petit Press 50 százalékos tulajdonát 2014-ben akarta megvenni a Penta. Végül csak kisebbségi tulajdonos lett a kiadóban, a Sme újságíróinak jelentős része akkor távozott a szerkesztőségből, és a volt főszerkesztő, Matúš Kostolný irányításával megalakította a Denník N-t. A vállalatot nem szüntette meg, nem olvasztotta be a már meglévő kiadójába, a News and Media Holdingba (NMH), amely például a Plus jeden deňt és a Plus sedem dnít is kiadja. Igaz, az Új Szót és a Vasánapot kivette a kiadóból, és betagolta az NMH-ba, amely jelenleg is kiadja ezeket a lapokat.

Alexej Fulmek, a Petit Press vezérigazgatója elégedett a tranzakcióval. „Örülök, hogy a részvényesünk éppen az MDIF lesz – mondta a Sme.sk-nak Fulmek. – Az MDIF célja mindig a média függetlenségének és szabadságának a védelme volt.”

Fulmek szerint elsősorban mentálisan segíti majd a kiadót, hogy megszabadulnak a Penta befektetési csoporttól, amelynek egyik tulajdonosát, Jaroslav Haščákot elsősorban a Gorilla ügyirat tette híressé. Az egyik leggazdagabb szlovák befektető tavaly a Gorilla ügyirat miatt egy időre börtönbe is került.

„Az olvasó számára azonban ez nem lesz érzékelhető, mert a Pentának nem volt semmilyen hatása a lap tartalmára” – jelentetet ki Fulmek. – Ez inkább a jó hírünket veszélyeztette. A politikusok ezen az alapon már nem támadhatnak bennünket, most talán majd jön a Soros-verzió.”

Harlan Mandel, az MDIF vezérigazgatója szerint a céljuk a kiadó vezető pozíciójának megerősítése a digitális hírszolgáltatásban.

A Petit Press részvényeinek 50 százaléka a Peter Vajda kezében lévő PSIS befektetési csoport tulajdona, amely már a lap 1993-as alapításától szerepel a tulajdonosok között. A Petit Press a második legnagyobb lapkiadó Szlovákiában. A SME napilapon kívül az MY regionális hetilapokat is kiadja. A legnagyobb kiadó, a már említett News and Media Holding továbbra is a Penta tulajdona. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, a Penta azonban egy attraktív ajánlattal magyarázta az eladást.

