Teljesen megújulnak a komáromi iskolakonyhák

Közel egymillió eurós összegből újul öt komáromi iskolakonyha és egy új konyha kerül kialakításra, 30-40 éve elhanyagolt állapotokat számolnak fel ezzel. Naponta 3500 ebédet készítenek az iskolásoknak és az óvodásoknak, de több száz nyugdíjasnak is az iskolakonyhákban főznek - tájékoztatta a Paramétert Kunyik Sylvia, Komárom városának szóvivője.

Az év egyik legnagyobb fejlesztési csomagja az iskolakonyhákat érinti. Az ún. ingyen ebéd (ami csak a nevében az) bevezetésével az önkormányzatnak jelentősen bővíteni kellett a kapacitást, hogy minden gyereknek biztosítva legyen az ebéd. Az önkormányzat vállalta, hogy az egyházi fenntartású intézményeknek a jövőben is biztosítja az ebédet és a nyugdíjasoknak sem kell lemondani erről a lehetőségről. Ez a bővítés viszont azt eredményezte, hogy a meglévő 5 iskolakonyha mellé egy újat kellett kialakítani a Rozmaring utcai iskolában, így minden alapiskolának saját konyhája lesz.

A felújítást nehezítette, hogy egyszerre valósul meg az összes konyha felújítása, de a munkaidőt is elsősorban a nyári szünidőre kellett tervezni. Sok esetben 30-40 éve elhanyagolt állapotokat számoltak fel, a munkafolyamat során számtalan váratlan dologra kellett megoldást keresni.

A képviselő-testület több részben összesen 960 ezer eurót fogadott el a konyhák felújítására. Ez az összeg magába foglalja 5 konyha teljes felújítását és a konyhagépek nagy részének cseréjét, továbbá a Rozmaring utcán egy új konyha kialakítását teljes felszereléssel.

„Nagyon fontos lépésnek tartom, hogy egy határozott lépéssel felszámoljuk a konyhákon lévő áldatlan állapotokat, mivel naponta 3500 komárominak biztosítanak ebédet. Az új munkagépekkel hatékonyabb lesz a munka, az egyes konyhák napi adagját szándékosan nem túl nagyra terveztük, hogy az ne menjen a minőség rovására. Januártól a konyhák visszakerülnek a hivataltól az iskolák irányításába, ami ugyancsak jótékony hatással lehet az ebédek elkészítésére”

- mondta el Keszegh Béla polgármester. Hozzátette, a kapacitás bővítése jelentős költséggel jár, de fontos szempont volt, hogy a nyugdíjasoknak, az egyházi intézményeknek és a speciális iskolának is biztosítsa a város a napi ebédet.

A munkafolyamat feszített tempóban zajlott a nyári szünetben, az ünnepnapokon és a hétvégeken egyaránt. A munka nagy része megvalósult, a Munka utcai alapiskolában viszont a csatornarendszerrel adódó váratlan gondok okoznak némi csúszást. Az ebédek biztosítása azonban folyamatos, így más konyhák bevonásával készülnek az ebédek. Szeptember végére a város összes konyhája új állapotba kerül, ezzel gondoskodva naponta 3500 étkezőről.

Olcsóbb az ebéd a nyugdíjasoknak

A nyár folyamán téma volt az iskolakonyhákban szolgáltatott ebédek ára is. Az új díjszabásban 10 centtel olcsóbban, 1,80 euróért étkezhetnek a nyugdíjasok, ezzel szeretne az önkormányzat az idősebbeknek segíteni. Közel 300 nyugdíjas étkezik az iskolakonyhákban naponta.

Nagyobb vitát váltott ki az egyházi intézmények (Mariánum iskola és óvoda, a Csillag református óvoda), továbbá a speciális iskola számára felállított díjszabás. A javaslat az érvényben lévő rendeletre épült, ami 2012-ben lett először elfogadva és eltérő összegeket szabott az önkormányzati és az egyházi intézményeknek. Az egyházi vezetők kérésére ez a rendelet augusztusban újra a testület elé került, majd a képviselők eltörölték a kettős díjszabást, így ugyanazon az összegen kapják majd az ebédet az egyházi fenntartású intézményekben és a speciális iskolában is. Az önkormányzat viszont azt is jelezte, hogy más területen is egyforma elbírálást kér majd az egyházi intézményektől, hiszen a Mariánum egyházi óvodában havonta többet fizetnek a szülők, továbbá az intézmény jelenleg nem vállal arányos részt a roma gyerekek oktatásában sem.

(-)