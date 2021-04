Teljesültek a feltételek, Szlovákia feketéről bordó besorolásra válthat át – mit is jelent ez valójában?

Teljesültek a kulcsfontosságú feltételek ahhoz, hogy Szlovákia országosan eggyel enyhébb fázisra váltson, a szakértőknek viszont még át kell értékelniük a helyzetet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A COVID-automata elindítása óta Szlovákia országosan fekete, azaz a legrosszabb besorolásba tartozott. Bár néhány járásban jobb volt a helyzet, országos szinten viszont nem teljesültek a kritériumok az enyhítéshez.

Péntekre viszont háromezer alá csökkent a kórházban ápolt fertőzött vagy fertőzésgyanús páciensek száma, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy Szlovákia az eggyel enyhébb, bordó besorolásra válthasson át. Ez nem automatikusan történik, húsvét után a szakértőknek még át kell értékelniük a helyzetet.

Mit is jelent a bordó besorolás?

A bordó, azaz harmadik veszélyességi fokozat azt mutatja, hogy a helyzet továbbra is súlyos, de már történhetnek bizonyos mértékű enyhítések.

Ebben a besorolásban továbbra is kötelező a szájmaszk és a reszpirátor viselése kül- és beltéren is. Ha szigorúan a COVID-automata szerint haladnánk, akkor más járásokba (a feketén kívül) is átmehetnénk a természetbe.

A bordó fázis lehetővé teszi, hogy az alapiskolák és középiskolák végzősei visszatérjenek az iskolapadokba, a cégekben pedig már csak javasolt, nem kötelező lenne az otthoni munkavégzés. A negatív teszteket viszont továbbra is ellenőriznék. Szigorú feltételek mellett engedélyezhetik továbbá az istentiszteleteket – 15 négyzetméterre számítanak egy embert, emellett negatív teszt is kell hozzá.

Legfeljebb hat személy számára megnyithatnak az uszodák, az edzőtermeknek, wellness-központoknak és strandoknak viszont továbbra is zárva kell maradniuk. Kivételt képeznek a gyógyfürdők.

Ha a helyzet tovább javulna és Szlovákia bordó besorolásra váltana át, akkor megnyithatnának az üzletek és a bevásárlóközpontok is. Viszont ezek esetében is érvényben lenne az 1 fő/négyzetméter, valamint a negatív teszt szükségessége. A bevásárlóközpontokban lévő játszóterek/gyermekmegőrzők zárva lennének, illetve padokra sem lehetne leülni.

Megnyithatnak a vendéglátóipari egységek, ezek éttermei és közös helyiségei viszont nem. Egy szobában csak közös háztartásban élőket lehet elszállásolni. Belépéskor negatív teszt szükségeltetik, emellett az alkalmazottaknak is rendszeresen részt kell venniük tesztelésen. A bordó besorolás által semmi sem változna az éttermekben – továbbra is csak ablakon keresztül adhatnak ki ételt elvitelre, illetve a kiszállítás is működhet. A teraszok megnyitását nem engedélyezik.

Továbbra is tiltva maradnak az ünnepségek, lagzik és estélyek, illetve a nyilvános téren való alkoholfogyasztás is. A bordó fázisban sem engedélyezik a látogatásokat a kórházakban és a szociális otthonokban. A profi sport viszont zöld utat kap – nézők nélkül. Megnyithatnak a múzeumok, galériák és kiállítótermek.

Hogyan működik a COVID-automata?

A COVID-automata a járványügyi helyzet szempontjából hét fázist különböztet meg. Ezek alapján változik az intézkedések rendszere, tehát, hogy regionális vagy országos viszonylatban lesznek-e érvényesek. A három országos kritérium a legfontosabb: a kórházban kezeltek száma, az új fertőzöttek átlaga az elmúlt hét napban és a reprodukciós szám, ami azt mutatja, milyen gyorsan terjed a fertőzés.

Amennyiben a háromból kettő eléri a meghatározott limitet, akkor az egész ország szigorúbb besorolásra vált át. Alacsonyabb fokozatba való átsoroláskor a kórházban kezelt fertőzöttek számát veszik figyelembe, valamint a másik két kritérium közül legalább az egyiknek kedvező eredményeket kell mutatnia. Az enyhítés 13 nappal az átértékelést követően történhet meg.



(DenníkN)