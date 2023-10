Tenyér nagyságú pókok riogatják az embereket a Csallóközben és környékén is!

Szakemberek szerint félénk pókokról van szó, de ha megcsípnek, annak kellemetlen következményei lehetnek.

Forrás: Markíza

A szongáriai cselőpókok délnyugat-szlovákiai elterjedéséről készített riportot a Markíza. Ez a pókfaj tenyérnyi nagyságúra is megnő, Magyarországon védett,Szlovákiában nem, elsősorban a szikes pusztákon, valamint az ezekkel szegélyes kötöttebb homoktalajokon él, például az Alföldön, ugyanakkor az Altaj környéki sztyeppékről származik, és erre utal a másik megnevezése is, ugyanis orosz tarantulának is hívják.

A cselőpók ebben az időszakban párosodik, ezért is látni olyan gyakran délnyugat-szlovákiai kertekben, házakban. "Nálunk mindennaposak a kertben, a házba is bemennek. A férjem Zselízen dolgozik egy bútorgyárban, ott is megtalálhatók, elbújnak a bútorok alatt" - számolt be róla Elena Zselízről.

A sarlókajszai (Lužianky) Marcela pedig arról beszélt, hogy náluk a medencében látta, ki kellett mentenie. "Egy vödörbe akartuk tenni, de bemutatott egy félméteres ugrást" - mondta.

Ugyancsak találkozott ilyen pókkal Eszter a magyar-szlovák határon fekvő Rajkán. Elmondása szerint tenyér méretű volt.

A szongáriai cselőpók egyébként a legnagyobb pókfaj Európában, kb. nyolc centiméteresre nőhet meg.

"Jelenleg Délnyugat-Szlovákiában elterjedtebb. A Nyitrai és a Lévai járásban tudunk több példányról, a legészakibb város, ahol látták, Zólyom volt, de Kelet-Szlovákiában már nagyon ritka" - árulta el Peter Gajdoš zoológus, ökológus.

Elmondása szerint félős, és inkább menekül, mint hogy támadna, ugyakkor képes átharapni a bőrünket. "A harapása fájdalmas, mint egy méhcsípés. Az emberre adott reakciója különböző lehet szituációtól és ak orától is függően" - mondta. A csípés, amellett, hogy a helye fájhat, kiválthat lázat, bőrirritációt és szorongásérzést is.

