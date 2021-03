Tényleg nincs ott Gyimesi György a Heger-kormányt támogató képviselők listáján, de nem azért, amiért gondolnánk

91 képviselő támogató aláírását tudta csak bemutatni Eduard Heger kedden a köztársasági elnöknek, vagyis úgy látszott, hogy két újabb képviselőt veszített a négyes kormánykoalíció. A Markíza televízió szerint két OĽaNO-s képviselő, Gyimesi György és Martin Čepček neve hiányzik a listáról. Gyimesi ezt megerősítette a Paraméternek, de szerinte nem úgy van, ahogyan azt a Markíza gondolja.

Fotó: Barak Dávid

Eduard Heger kedden 91 képviselő nevét és aláírását tartalmazó listát mutatott meg Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek azzal, hogy ők azok, akik támogatják majd a kormányát a parlamentben a bizalmi szavazáson. A 91 voks bőven elég, még alkotmányos többséget is jelent, de a vártnál kettővel kevesebb. Igor Matovič kormánya ugyanis kezdetben 95 képviselőre támaszkodhatott, a koalíciós képviselők közül azonban már ketten – Miroslav Kollár és Tomáš Valášek (mindkettő Za ľudí) – távoztak. A 91 azt jelenti, hogy újabb két képviselőt vesztett a leendő kormány.

Čepček, a rebellis

Martin Čepček neve nem jelentett meglepetést, ő már korábban is szavazott a koalíciótól eltérően, nem szavazta meg például a veszélyhelyzet meghosszabbítását február végén. Gyimesi viszont mindig is Igor Matovič hívének mutatkozott, Heger pedig – legalábbis egyelőre – nagyon is élvezi Matovič bizalmát.

Gyimesi továbbra is koalíciós képviselőnek tartja magát

Gyimesi György azonban elismeri, hogy nem volt rajta Heger listáján, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy nem fogja támogatni a leendő miniszterelnököt.

„Az hazugság, hogy én nem támogatom Eduard Hegert, mint miniszterelnököt – mondta a Paraméternek Gyimesi. – Továbbra is koalíciós képviselő vagyok, és Heger miniszterelnökként is élvezi majd a teljes bizalmamat.”

A támogatói lista aláírásának elutasítása szerinte másról szól. „Egyrészt annak a listának nincs semmi jogi relevanciája, hiszen a kormánynak a parlamentben kell majd bizalmat szavazni, egy semmitmondó dokumentum ebben a kérdésben nem jelent semmit” – magyarázta Gyimesi.

„Csak a SaS ne lenne a kormányban”

Annak azonban üzenete van, hogy nem írta alá. „Az alá nem írással azt akartam kifejezni, hogy

nem értek egyet azzal, ahogy ez a kormányválság hogyan ért véget, és nem értek egyet azzal az SaS három miniszterével, akik újra a kormányba kerülnek,

de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom továbbra is támogatnia a kormányt, és Hegert, mint miniszterelnököt” – mondta a képviselő.

Gyimesi Facebook-posztjaiban már korábban is nekiment az SaS-nek, soviniszta és magyargyűlölő pártnak nevezte. Legutóbb Martin Klus (SaS) külügyi államtitkártól követelt bocsánatkérést annak egy félreérthető kijelentése miatt.

Gyimesi a koalíciós válságot az SaS kizárásával fejezte volna be, és inkább hármas koalícióban folytatta volna. „Elvesztettünk egy csatát, de nem a háborút! Bízom benne, hogy a cirkuszok után végre eljön az az idő amikor azt fogjuk csinálni amire Önöktől mandátumot kaptunk” - írta vasárnap a Facebookon, majd megdicsérte Igor Matovičot, aki szerinte „hatalmas gesztust tett” a lemondásával.

- lpj -