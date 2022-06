Tényleg olyan nagy segítség a gyerekenként 4 euró 12 cent plusz a legszegényebb családoknak? Mert Matovič ennyit adna nekik.

Megvétózta Zuzana Čaputová köztársasági elnök a Matovič-csomagnak is nevezett, a pénzügyminiszter kommunikációja szerint az infláció elleni védelmet és egyben a családok támogatását segítő intézkedéseket tartalmazó törvényt. Matovič egyből besorolta őt emiatt a „családellenesek” táborába, miközben ő lett a „családpárti” tábor vezetője, sőt a törvény „ügyvédje”, akit a köztársasági elnök még csak meg sem hallgatott. Pedig a csomagja éppen azokat nem védi meg, akiket kellene: a legszegényebb családokat.

Fotó: TASR

De mi is ez a törvény, amit a koalíció egy része a fasiszta és szélsőséges képviselők asszisztálásával hat nap alatt elfogadott, és amit az államfő megvétózott? És pontosan mit is vétózott meg belőle?

Zuzana Čaputová a törvénynek azt a részét akarja kihúzatni a parlamenttel, ami csak 2023 januárjában lépett volna életbe – mert alkotmányellenesnek tartja az elfogadás módját –, viszont meghagyná azt, ami azokat az intézkedéseket tartalmazza, amelyek már most, július elsejétől hatályosak lennének.

Természetesen aláírás nélkül a törvény nem léphet életbe, de ha a parlament elfogadná a köztársasági elnök vétóját, akkor a július elsejétől érvényes intézkedések hatályossá válhatnának. Hatályosak lehetnének akkor is, ha a vétót megtörve fogadná el újra változatlan formában a parlament, de az államfő ebben az esetben – a szerinte alkotmányellenesen elfogadott rész miatt – az Alkotmánybírósághoz fordulna.

Mitől családtámogató a törvény?

Igor Matovič pénzügyminiszter hangsúlyosan gyerekenként havi 200 eurós össztámogatásról beszél, kicsit halkabban hozzáteszi, hogy „akár” 200 euró is lehet a támogatás. Mert természetesen nem minden gyerek után járna ennyi, még a „szabadidő-utalványokat” beleszámítva sem. És ezt is csak 2023 januárjától „dagasztaná” egyes szülők pénztárcáját.

Ami azonban júliustól érvénybe lépne, ennél sokkal kisebb emelést jelent, sok család esetében csak minimálisat. De nézzük mi emelkedik/emelkedne júliustól és ez mennyit jelent gyerekenként:

Egységesen 30 euróra nőne a családi pótlék, ami jelenleg 25,88 euró. Ez a 4,12 eurós emelkedés persze nem túl sok, de hát ennyit javasolt a „családpárti” Igor Matovič, és ennyit fogadott el az általa összegrundolt „családpárti” koalíció.

Emellett emelkedne az adóbónusz is, de ez már sávosan: 6 éves korig a jelenlegi 47,14-ről 70-re, 15 éves korig 43,60-ról 70-re, 15 év felett pedig 23,57-ről 40-re. Ez már kicsit nagyobb emelkedés, de ez is az anyagi helyzettől függetlenül járna, sőt, a legszegényebbek, a legrosszabb helyzetben lévő családok nem is jutnának hozzá, hogy miért, arról alább olvashatnak. Ezt a részt nem vétózta Čaputová sem, de megjegyezte, hogy ezek a támogatások nem biztos, hogy megvédik a kedvezményezetteket az inflációtól, kicsit „izmosabb segítségre lenne szükség”.

A 200 eurós havi és gyerekenkénti támogatástól ez még messze van, a legjobb esetben is csak 100 euróról beszélünk: 30 családi pótlék és 70 adóbónusz, ez utóbbi csak 15 év alatt.

Mire vonatkozik az elnöki vétó?

Az államfő a törvénynek azt a részét kifogásolta, amely a januárban életbe lépő intézkedéseket tartalmazta. Szerinte ugyanis ezeket rendes törvény-előkészítésnek kellett volna megelőznie, alapos társadalmi és szakmai vita után kellett volna elfogadni, semmi szükség nem volt arra, hogy hat nap alatt nyomja át Matovič a kormányon és a parlamenten. Egyrészt, mert hosszú távra szólnak, másrészt, mert sok százmillióba kerülnek, a teljes csomag ára egyébként évi 1,2 milliárd.

Ez a rész tartalmazza, hogy januártól 40 euróra nőne a családi pótlék, az adóbónusz pedig a 15 éven aluliak számára 100, a 15 fölöttieknek pedig 50 euróra emelkedne. Januártól vezette volna be a törvény a „szabadidő-utalványokat” is, amelyek az 5-18 éves korú gyermekeknek járnának.

Azt egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy hol és mire is lehetne elkölteni ezeket, de az elképzelés az, hogy szakkörökre, sportkörökre, művészeti oktatásra és más képzésekre, akár még idegennyelv-kurzusokra is fordíthatnák a gyerekek, illetve a szüleik.

Ki örülhetne a havi 200 eurónak?

A Matovič-csomag vitathatatlanul jelentős támogatás lenne a családoknak, még ha az általa büszkén lobogtatott havi 200 eurót januártól sem kapná meg minden gyerek.

A 200 euró valójában az 5-15 éveseknek járna, mivel ők januártól a 40 eurós családi pótlék mellett a 100 eurós adóbónuszt és a 60 eurós utalványt is kapnák.

Az 5 év alattiaknak 140 euró (nekik nem jár az utalvány), a 15-18 éveseknek 150 (nekik csak 50 euró az adóbónusz), a 18 feletti eltartott gyerekeknek pedig 90 euró (50 euró az adóbónusz és már nem jár az utalvány sem) lenne a havi juttatás.

A családtámogatási csomag egyes elemei, ahogyan azt a „családpárti koalíció” elfogadta (Forrás: pénzügyminisztérium)

Családpárti, de nem „infláció elleni”

Ha az „infláció elleni” kifejezést úgy értelmezzük, hogy a kormány ezzel azoknak akar segíteni, akiket az infláció leginkább sújt, akkor azt látjuk, hogy a csomag csak részben felel meg ennek a feltételnek. Az igaz, hogy az infláció sújtja a gyerekes családokat, de nem csak azokat. A törvény nem gondol az egyedül élőkre, a gyermektelen házaspárokra vagy azokra az idősebb párokra sem, akiknek a gyerekei már felnőttek.

Pedig egyes számítások szerint mintegy 200 ezren vannak azok, akik ebből a csomagból egy centet sem kapnak, de az infláció miatt egyre nagyobb szegénység fenyegeti őket.

Viszonylag nagy csoportot jelentenek a kisnyugdíjasok, a rokkantnyugdíjasok és természetesen a munkanélküliek, akik még mindig jelentős társadalmi csoportot képeznek.

De a hatása korlátozott lenne a legszegényebb családokra is, akiket az infláció a szegénység szélére sodor vagy akár le is nyom a víz alá. Ezek a családok azok, amelyeknek már a magas infláció előtt is gondot jelentett a rezsi, a víz, a villany, a gáz vagy a fűtés kifizetése, sőt, már akár egy nagybevásárlás is nehézséget okoz.

Ők valószínűleg nem nagyon értékelik majd, hogy a gyerek januártól 60 eurós havi utalványt kap szakkörökre, ha nem lesz pénzük kifizetni a fűtést vagy a világítást, ha nem tudnak ruhát venni vagy a kenyérre vajat kenni, mert olyan drága.

Eddig sem járatták a gyerekeiket drága szakkörökre, az utalvány tehát nem spórolás nekik. És az is kérdéses, hogy az iskolájukban vagy a falujukban tudnak-e bármilyen „szakkört” venni havi 60 euróért a gyereküknek. Ez egyébként a kisebb településeken élők közül nemcsak a szegényebbeket érinti majd: jövedelemtől függetlenül kérdés, hogy lesz-e olyan szakkör, sportkör, színjátszókör, bármi, amire a szülők értelmesen el tudnak költeni havi 60 eurót úgy, hogy még a gyerekük is élvezi.

Háromból semmi

Čaputová szerint a csomag azért sem „infláció elleni” hatású, mert ahhoz három kritériumnak kellene megfelelnie: legyen célzott, legyen ideiglenes hatású és legyen azonnali, vagyis minél gyorsabb.

Hogy nem célzott, az nyilvánvaló abból, hogy a jövedelemtől függetlenül jár minden családnak, és ráadásul csak a gyereket nevelő családok kapják, vagyis nem minden rászoruló.

Nem is ideiglenes, hiszen beépülve a rendszerbe folyamatosan jár majd a szülőknek, amíg csak a költségvetés bírja. Ez természetesen a családok számára előnyös, a szlovákiai családtámogatás valóban siralmasan alacsony, csak akkor ne hívjuk ezt „infláció elleni csomagnak”. Nem beszélve arról, hogy a csomag teljes költsége rendes lyukat üt a költségvetésbe, és várhatóan jelentősen megdobja majd a már jövőre is magas államadósságot, aztán évente újra.

Esetleg arra is gondolni kellene egy „családsegítő” csomag elfogadása során, hogy a felnövekvő gyerekeknek ne egy eladósodott államot hagyjunk örökül.

És végül nem is jelent azonnali segítséget, vagy legalábbis az „azonnali” része nagyon alacsony. Ez az, amit jobb híján Čaputová is meghagyna, vagyis a családi pótlék 4,12 eurós emelése júliustól, valamint az adóbónusz sávos emelkedése, ami életkortól függően 22,83, 26,4 és 16,43 euró. Tehát egy gyerek után a havi támogatás legmagasabb emelkedése 30,52 euró lesz, amit az 5-15 évesek után kapnak meg a szülők, a legalacsonyabb pedig 20,55 euró, amit a 15 pluszos gyerekek kapnak.

A legszegényebbeknek alig ad valamit

Lehet mondani, hogy több mint semmi, de biztosan nem ez fogja megvédeni az inflációtól a családokat. Már csak azért sem, mert a legszegényebbek, a legrosszabb helyzetben lévők csak a minimumot, a 4,12 eurós családipótlék-emelést kapják meg.

Ilyen eset a gyerekeit egyedül nevelő anyuka, aki az adóbónuszt sem tudja igénybe venni, mert például még gyesen van. Vagy azok a szülők, akik nem bejelentett munkából tartják el magukat, és tudjuk, hogy sok ilyen van. Vagy esetleg olyan szülők nem Szlovákiában, hanem mondjuk Magyarországon dolgoznak és adóznak, így az adóbónusz nekik is passzé.

Ők júliustól kaphatnak gyerekenként 4,12 euró pluszt. És januártól is csak 14,12 euró emelést – a jelenlegihez képest –, amikor 40 euróra ugrik a családi pótlék. Hiszen januárban is az adóbónusz emelkedik nagyobb mértékben, plusz jön a 60 eurós utalvány…

Így talán már kicsit relatívabb, hogy ki a családpárti és ki a családok ellensége ebben az országban, ki jár jól a Matovič-csomaggal, a szegényebb vagy a gazdagabb családok, és talán ezt a vitát is le lehetett volna folytatni, ha nem 6 nap alatt fogadják el a törvényt. Vagy ha Matovič elképzelésébe bárki bármilyen módon bele tudott volna szólni.