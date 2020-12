Térképre került, Szlovákiában hol dühöng leginkább a vírus

Az elkövetkező napokban Szlovákiában beindul az "ünnepi népvándorlás", ami főleg Pozsonyból indul ki és kevésbé érinti a Csallóközt, mert az az országon belül inkább északra, középre és keletre tart. A DenníkN napilap megvizsgálta, hogy néz ki a járványos helyzet az ország különböző régióiban, hogy képben legyünk, melyik járásokban legyünk a szokásosnál is óvatosabbak.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Sok ember tölti az ünnepeket a vidéken élő rokonaival. Ilyenkor az is jellemző, hogy a innen-onnan, akár külföldről hazatérő, húszas és harmincas éveiben járó fiatalok több éjszakára is meghúzzák magukat a szüleik házában. Mindez egy tomboló világjárvány kellős közepén történik, amikor túlzsúfoltak a kórházak és a hivatalosan beütött már a lockdown is. Ez utóbbi intézkedés, az ország részleges lezárása tulajdonképpen nem tiltja az utazást az országon belül, mert a döntéshozók számos kivételt raktak a főszabály mellé.

A koronavírus eltérő intenzitással sújt le az egyes régiókra. A DenníkN megvizsgálta, hogy néz ki a járványhelyzet Szlovákia különböző vidékein, és melyek azok a térségek, amelyeket jobb lenne elkerülni az ünnepekkor. A PCR-tesztek eredményei alapján jelenleg a vágmenti járásokban, a cseh határhoz közel eső vidékeken van a legtöbb vírusos páciens, továbbá három északkeleti - Svidník, Stropkov, Medzilaborce - járásban, valamint a Nyitrai és a Galgóci (Hlohovec) járásban. Érdekes fejlemény, hogy a korábban vírusfészeknek számító Námestovóban mára az egyik legkedvezőbb lett a helyzet.

(denníkn)