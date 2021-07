Természetes csodaszer a hajhullás ellen: ez a koffein!

Ki ne álmodna szépen fénylő, egészséges, dús hajkoronáról? Aki viszont hajhullással, gyenge, tartás nélküli hajszálakkal küzd, annak alighanem ez valóban csak egy álom marad. Vagy mégsem? Léteznek ugyanis olyan természetes hatóanyagok, amik segíthetnek a problémán: például a koffein!

Mire jó a koffein?

A kávérajongóknak valószínűleg nem szükséges bemutatni a koffein áldásos hatásait. Hiszen egy csésze finom, forró fekete még a legálmosabb reggelen is pillanatok alatt éberré tesz, feltölt energiával és lendülettel. Ez annak köszönhető, hogy a benne lévő koffein egy olyan vegyület, amely élénkítő, vízhajtó, anyagcsere-fokozó, agyi aktivitást növelő, szívműködést serkentő, fizikai állóképességet javító hatással rendelkezik.

Emiatt még azok is gyakran fogyasztják, akik egyébként nem kedvelik a kávé ízét, viszont szükségük van némi energiára. Nekik jelentenek jó megoldást a koffeintabletták.

Viszont mindezeken felül a szépségápolás terén is értékes alapanyag, ugyanis javítja a bőr mikrokeringését, feszesíti, és antioxidáns tulajdonságokkal bír. A bőr mellett pedig hajon is érdemes használni, hiszen ezen a területen is remekel.

Hogyan segíthet a koffein a hajhulláson?

Ha kávéként fogyasztjuk, akkor csak minimális mennyiségű koffein jut a hajhagymákhoz, ami nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy élvezni tudjuk az előnyeit. Ezért ha a gyenge haj megerősítése vagy a hajhullás csökkentése a cél, akkor használjunk koffeintartalmú hajápolókat, például a Helia-D Regenero termékcsaládját.

A bennük található koffein a hajra is kedvező hatással van, hiszen pár perc alatt felszívódik a hajtüszőkön keresztül, ezáltal képes erősíteni a hajhagymákat, serkenteni az új hajszálak növekedését, plusz élénkíti a fejbőr vérkeringését és a sejtek anyagcseréjét.

A koffeinsampon a hajhullás egyik nagyszerű ellenszere, ugyanis csökkenti a fokozott hajvesztést és arra sarkallja a hajhagymákat, hogy újabb szálakat növesszenek. Ehhez érdemes mosás közben pár percig a hajon hagyni, hogy több ideje legyen kifejteni a hatását.

Persze a látványos eredmény nem egyik napról a másikra, hanem hetek, hónapok alatt fog bekövetkezni, de akik rendszeresen használnak koffeinsampont, azok többsége egy idő után már észreveszi a fején az apró, frissen kinőtt “babahajakat”.

Ne pazaroljuk el a kávézaccot!

A kávéfőzés után visszamaradt zacc többnyire a szemetesben végzi, holott közel sem hulladék, hanem nagyon értékes természetes bőr- és hajápoló alapanyag! Keverjük össze kókusz- vagy olívaolajjal, és használjuk bőrradírként vagy hajpakolásként. Akár órákig is fenn hagyhatjuk, lemosás után pedig a bőr selymes, a haj puha és fényes lesz.

Mindemellett használhatjuk a szem alatti karikák eltüntetésére, a narancsbőr halványítására, de akár a kerti vagy szobanövények földjébe is tehetünk belőle, hiszen nitrogént tartalmaz, ami számukra hasznos tápanyag.

(PR-cikk)