Természetes gyógyír – milyen panaszokon segít a levendulás fürdősó?

A meleg vizes, relaxáló kádfürdő sokak számára egyet jelent a házi wellnessel, egy cseppnyi énidővel, amikor végre magunk mögött hagyjuk a mindennapi problémákat és megállunk néhány percre, hogy ellazuljunk és befelé figyeljünk. Ha pedig a vízbe habfürdő helyett levendulás fürdősó kerül, akkor még inkább előtérbe kerülnek ennek a kis “rituálénak” az egészségre gyakorolt előnyei. Lássuk hát, hogy mikor érdemes bevetni a levendulás-sós kádfürdőzést?

Ha stresszes és feszült vagy

A stressz mindenkit ér valamilyen mértékben, hisz felgyorsult világunk tele van elvárásokkal, a napjaink abból állnak, hogy több fronton is igyekszünk a maximumot nyújtani. Csakhogy ez az állandó teljesítménykényszer gyakran feszültséget szül, a stressz pedig hosszú távon testi és mentális szinten is igen káros.

Mivel a levendula híres a nyugtató hatásáról, ezért az ellazulásnak aligha létezik egyszerűbben kivitelezhető módja, mint egy relaxáló fürdő levendulás fürdősóval dúsított vízben.

Ehhez csak engedd teli a kádat kellemesen meleg vízzel, zárd be az ajtót, kapcsolj hangulatvilágítást (ehhez használj Himalája sólámpát vagy mécseseket), majd feküdj be a vízbe, csukd be a szemed, lélegezz mélyeket és lazíts. A telefonodat és a negatív gondolatokat hagyd odakinn, pihenj és relaxálj, amíg jólesik. Meglátod, a levendula megteszi hatását, hamarosan sokkal nyugodtabb leszel.

Ha nehezen megy az elalvás

Gyakran küzdesz álmatlansággal, és bár estére hullafáradt vagy, mégis nehezen jön a szemedre az álom? Ne az altatótabletták között keresgélj, hanem vesd be a jó öreg levendulát! Zárd a napjaidat egy kellemes levendulás fürdővel, ami segít abban, hogy fejben is felkészülj az éjszakára és a folyton pörgő gondolataidat lelassítsd.

Érdemes beszerezni egy üveg 100%-os tisztaságú levendula illóolajat, és néhány cseppet a párnára csepegtetni. Az illatát belélegezve könnyebben megy majd az elalvás.

Ha fáj a fejed

A fejfájás sokszor igen makacs tud lenni, ráadásul stressz vagy időjárási front miatt gyakran jelentkezhet. Napközben persze általában nem marad más lehetőség, mint a fájdalomcsillapítók alkalmazása, de ha épp otthon vagy és van egy kis időd, akkor vegyél egy kellemes levendulás-sós fürdőt!

A levendula ugyanis fájdalomcsillapító hatással is bír, a meleg vízben, kényelmes testhelyzetben történő pihenés pedig szintén csökkenti a fájdalmat.

Ha száraz a bőröd

A bőrszárazság különösen a téli időszakban jellemző. Ha már unod, hogy a bőröd feszül, viszket, hámlik a szárazságtól, akkor alkalmazd a Himalája só és a levendula hatásos elegyét! A só táplálja, hidratálja és méregteleníti a bőrt, a levendula pedig hámosító, gyulladáscsökkentő, sebgyógyító és fertőtlenítő tulajdonságokkal rendelkezik.

A fürdőzés után öblítsd le a tested tiszta vízzel, majd töröld szárazra egy puha törölközővel. A bőröd csodásan puha és selymes lesz, így aznap a testápoló használatát is megspórolhatod.

