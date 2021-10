Természetes módszerekkel a változókori panaszok ellen

Ha a hölgyek életében léteznek kiemelten kellemetlen időszakok, akkor a klimax alighanem dobogós helyen szerepel. Számos nő küzd ilyenkor különféle testi és lelki panaszokkal, melyek rányomhatják a bélyegüket a mindennapi életre. De mit lehet tenni ellenük?

A menopauza nem betegség

Sok hölgy a változókori tünetekre úgy tekint, mint valami makacs, szűnni nem akaró betegség jeleire, ami jelentősen megnehezíti az életét. Ez a felfogás azonban nem célravezető, ugyanis a klimax nem kóros állapot, hanem egy természetes élettani folyamat, a női lét velejáróra.

Persze ettől még kár tagadni, hogy a sok hőhullám, a súlygyarapodás, a fokozott izzadás, a hangulatváltozások hada és a szabálytalanná váló ciklus elviselhető tünet. Bár akadnak olyan szerencsésebb nők, akik szinte panaszmentesen élik meg a változókort, a többség azonban kisebb, vagy esetenként nagyobb mértékben szenved tőle.

Még ha erősek is a tünetek, akkor se feledd, hogy ez nem vagy beteg, csupán változik a tested. Tehát a cél ne a felgyógyulás, hanem a szervezeted egyensúlyba hozása legyen. Ez pedig nagy különbség.

A kulcs: az ösztrogénpótlás

A klimaxos panaszokért az ösztrogén, az egyik női nemi hormon csökkenése a felelős. Ez a folyamat okozza a szerteágazó testi és lelki tüneteket. Így a cél egyértelmű, miszerint pótolni kell a hiányzó ösztrogént, hogy a panaszok megszűnjenek és a szervezet újra kiegyensúlyozottan működhessen.

Ezt kétféleképpen lehet megvalósítani, vagy mesterséges hormonokkal történő terápiával, vagy természetes forrásból származó ösztrogénekkel. Az előbbit az orvoslás évtizedeken keresztül alkalmazta, ám mára kiderült, hogy több a hátránya, mint az előnye, ugyanis súlyos szövődményeket okozhat.

Az utóbbinál viszont természetes, növényi hatóanyagokat, úgynevezett fitoösztrogéneket viszünk be a szervezetbe, melyek kötődnek a testben található receptorokhoz, így helyreállítják a hormonegyensúlyt.

Ezeket a természetes ösztrogének találhatóak a Myrobalan Feminess gyógynövényes kapszuláiban is, amelyek jótékony hatásukkal segítik a nehéz napokat. Rendszeres szedésével segít a horminszintek kiegyensúlyozásában, ha pedig az ösztrogén optimális mennyiségben van jelen, akkor a klimaxos panaszok is csökkennek, vagy akár teljesen meg is szűnnek.

Az egészséges életmód szerepe

Ne feledd, hogy az egészségi állapotodat az életviteled, táplálkozásod is nagymértékben befolyásolja. A hízás ellen például a legtöbbet kiegyensúlyozott étkezéssel, rendszeres sportolással tehetsz, a lelki problémákra pedig kiváló gyógyír a pozitív életszemlélet, a rendszeres meditáció és a különféle önsegítő technikák alkalmazása.

Tudatosan kerüld a stresszhelyzeteket, szüntesd meg a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik érezhetően rossz hatással vannak rád, minden nap iktass be némi időt saját magadra, és végezz minél több olyan tevékenységet, amiben örömöd leled!

Mindezek első hallásra apróságnak tűnhetnek, ám olyan mértékben képesek megváltoztatni az élethez való hozzáállásodat, hogy teljesen új színben láthatod majd a világot.

(PR-cikk)