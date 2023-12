Terrárium kialakítása hüllők számára

A terráriumok mindig is megosztották az embereket, azonban az elmondható, hogy senki nem tud elmenni egy igényesen kialakított látványosság mellett és izgatottan kezdi keresni a lakókat. Ha pedig imádod a pókokat vagy a hüllőket, akkor nyugodtan belevághatsz saját otthoni változatod elkészítésébe, azonban nagyon fontos az, hogy az összes szabályt tartsd be a hüllő gondozása során, valamint figyelj oda a megfelelő etetésre és a körülményekre is.

A terrárium mérete

Attól függően, hogy milyen állatot szeretnél tartani, más méretű és más arányokkal rendelkező terráriumot kell vásárolnod. A berendezéséhez és az új kedvenc etetéséhez a TopDogMarket oldalán hüllőknek készült termékeket is találsz, melyek segítik azt, hogy ideális körülmények között tartsd az állatodat. A teknős számára a fekvő változatot válaszd, míg a kígyóknak, a kaméleonoknak és más hüllőknek magasabb kialakításút vásárolj.

A berendezés

Nagyon lényeges az, hogy milyen talajt teszel a berendezés aljára. A teknősnek speciális teknősföldet, esetleg fakérges-homokos-földes keveréket válassz, a kígyóknak száraz földes, fakérges talaj szükséges. A kaméleonoknak kókuszrostot vagy rostos moha tőzeget tegyél, kerüld a fenyőkérget, ebben ugyanis a táplálékul szolgáló rovarok könnyen el tudnak bújni a hüllők elől. A gekkónak és a szakállas agámának a homoktalaj is megfelel. Ahhoz, hogy a hüllők jól érezzék magukat, megfelelő kiegészítőkre is szükség van, ezek a műsziklák, a műnövények, a kövek, a díszek, az itató és a mászóágak, ezenkívül szükség lehet például a gabonasikló esetében búvóhelyre is.

Az ideális körülmények

Létfontosságú az állatok számára, hogy a terráriumban megfelelő hőmérséklet és páratartalom legyen. Ennek ellenőrzésére hő- és nedvességtartalom-mérő beszerzése ajánlott, ennek segítségével látható, ha a páratartalomban vagy a hőmérsékletben mikor javasolt korrekció. A meleg talaj biztosításához használj fűtőlapot, a nedvességet pedig permetezővel pótolhatod.

Egyéb felszerelések

A táplálékállatok tárolásához, szállításához szerezz be tücsökszállító dobozt, az etetéshez viszont csipeszt kell használnod. Az ürüléket speciális lapáttal tudod eltávolítani, a teknős páncélját rendszeresen ápold páncélápolóval.

Az etetés

Kizárólag csak az adott hüllőnek készített táplálékkal etess és mindig olvasd el a használati útmutatót, hogy mely állatok számára alkalmas a táp és milyen mennyiségben kell alkalmazni. A teknősök egészséges páncéljának kialakítása érdekében használj kalcium kiegészítést, élő állattal történő etetésnél pedig mindig ellenőrizd, hogy nem szaporodtak-e el a túlélő egyedek a terráriumban. Ha igen, akkor ebben az esetben szedd ki ezeket a példányokat és közvetlenül etesd meg az állattal. A kaméleonok gyakran ügyetlenek és elvétik a célzást, így előfordulhat, hogy a tücsök elbújik az aljzatban.

Egy esztétikusan kialakított, rendszeresen karbantartott terrárium a lakás díszévé válhat, azonban ehhez nagy odafigyelés és rendszeres takarítás szükséges.

