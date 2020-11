Terrorizmus gyanújával nyomoznak egy áruházi késelés miatt Svájcban

A rendőrség közlése szerint egy 28 éves svájci nő támadt késsel két másik nőre az üzletben. Az elkövető torkon ragadta egyik áldozatát, míg a másikat késsel megsebesítette. Az egyik áldozat súlyos, de nem életveszélyes sebesülést kapott, míg a másik csak könnyebben sérült meg.

Az elkövetőt – egy luganói lakost – őrizetbe vették. A rendőrség most abba az irányba nyomoz, hogy a nő állítólag szimpatizált az Iszlám Állam terrorszervezettel.

Matteo Cocchi, a ticinói rendőrfőnök szerint az elkövető ismert volt a hatóságok előtt.

Svájcot eddig elkerülték az olyan terrortámadások, mint amilyenek az utóbbi időben több másik európai országot is megráztak. Mindemellett az alpesi állam hatóságai több száz lakost jelöltek meg fenyegetésként, illetve olyan szélsőségesekként, akik konfliktusövezetekben jártak.

Winterthur településén nemrég két embert vettek őrizetbe a négy halálos áldozatot követelő november 2-i bécsi merénylettel összefüggésben.

I fully condemn today’s Islamist terrorist attack in #Lugano. My thoughts are with the victims wishing them a full & swift recovery. We stand with #Switzerland in these difficult hours. We'll give a joint response to Islamist terrorism in #Europe & defend our values. @s_sommaruga