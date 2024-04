Terrorsejtet akart létrehozni egy szenci férfi Szlovákiában

Hitlert éltette, rasszista eszmékért folytatandó küzdelemhez toborzott embereket és fegyvereket akart gyártani 3D-s nyomtatással - tudta meg az Aktuality.sk. A rendőrség néhány nappal a Vár utcai terrortámadás után vette őt őrizetbe, azóta pedig ítéletet is hirdettek felette.

Archív felvétel - Aktuality.sk

A rendőrség 2022 őszén egy szenci lakásba rontott be, ahol megtalálták a fiatalembert, aki az interneten névtelenül kommunimált ugyan, a rendőröknek sikerült őt azonosítaniuk, a lakásában pedig megtalálták a telefonjait, amelyek tartalma alátámasztotta a gyanújukat.

A telefonjába letöltött programokat és terveket, melyek alapján 3D-s nyomtatással legyárthatók bizonyos lőfegyverek, mint például a Scorpion géppuska, Glock pisztoly vagy épp az FGC-9 típusú géppuska, amit kimondottan 3D-s nyomtatásra terveztek. Szintén a telefonjaiban találtak Adolf Hitlert, a nácizmust, fasismust, faji felsőbbrendűséget éltető dokumentumokat.

A rendőrség később összesen 11 konkrét bűnténnyel gyanúsította meg, köztük volt a terrorcselekmény támogatásra, illetve arra való felbujtás, emberi jogokat elnyomó csoportok propagálása, szélsőséges anyagok birtoklása, valamint tudatmódosító szerek birtoklása.

A rendőrségnek 2022 januárjától sikerült dokumentálnia, ahogy egy nemzetközi neonáci, akceleracionista decentralizált szervezet, a Feuerkrieg Division (FKD) tagjaként mutatja be magát. Ez a szervezet a faji felsőbbrendűséget a lehető legszélsőségesebb formában hirdeti, emberünk pedig az FKD egy élő sejtjét akarta létrehozni Szlovákiában. Az FKD külföldi tagjaival való kommunikációra az Element nevű applikációt használta, a hazai sejt kommunikációs csatornájának pedig az ismert Telegramot választotta.

A fazon viszont nem maradt csupán az online nyomulásnál, hanem személyesen is toborzott. A rendőröknek tanúvallomásokból sikerült kideríteniük, hogy legalább egy megfelelő embert talált is erre a célra. M. S.-szel pedig találkoztak is személyesen, ahol a modern világ elpusztításában jelölte meg a terrorsejt céljait. Elmagyarázta neki, hogyan lehet fegyvert gyártani, valamint egy katonai kiképzés szükségességét bizonyos F. S.-nél, egy volt katonánál, akinek szintén részt kellett volna vennie a találkozón, de végül nem jelent meg.

A követői számára írt üzenetekben úgy fogalmazott, hogy szükség van a rendszer bukására, mivel politikai megoldásra már nincs lehetőség a világban. A tagoknak emiatt azt ajánlotta, készüljenek fel arra, hogyan éljenek túl nehéz szituációkban. A leírása alapján az FKD tagjaivá 15 és 40 közötti férfiak válhattak.

A Tepláreň bárban történt 2022 októberi támadás után támogatta ezt a terrorcselekményt. Az FKD külföldi tagjai támogatták őt abban, hogy valami hasonlót kövessen el, ő pedig azt válaszolta nekik, hogy már vannak fegyverei és kész homoszexuálisokat gyilkolni. A férfit végül kilenc nappal a bár vendégei elleni támadást követően tartóztatták le.

A szenci férfinak végül sikerült vádalkut kötnie az ügyésszel, amit a bíróság jóvá is hagyott. 16 hónap börtönre ítélték, hét év próbaidővel, a büntetés része volt, hogy beismerte bűnösségét az egyes vádpontokban, valamint elkobozták a lefoglalt tárgyait és anyagait, beleértve a telefonokat, ruhákat.

