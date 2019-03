Területi focikalauz: Csúcstalálkozó Csallóközkürtön

A hétvégén beindul a nagyüzem, immár az ifik és a kezdők is csatasorba állnak a csallóközi focipályákon.

Az AG Sport (VI.) ligában a bajnokjelölt somorjai STK-fakó legutóbb hazai pályán szenvedett vereséget (1:3) a csallóközcsütörtökiektől, Johancsik Patrik edző védencei vasárnap az ekecs-apácaszakállasiak vendégeként térhetnek vissza a győzelmek hullámhosszára. Nagy csatára van kilátás a szentmihályfaiak és a balonyiak összecsapásán. Szombaton Pozsonyeperjesen arra a kérdésre is választ kapunk, vajon kiheverték-e szurkolóikat sokkoló vereségüket (Izsap– Hegyéte 1:6) az izsapiak. A tavaszelőn formába lendült felsőpatonyiak Nagypakára is zsákmányért utaznak. Egykor felsőbb osztályban is megfordult alakulatok párbaja zajlik a nyékvárkonyi futballpályán. A listavezető csallóközcsütörtökiek ezúttal szabadnaposok.

A VII. ligában a bajnokjelöltek (Csallóközkürt–Alistál) erőpróbájára fókuszálnak a futballhívek. A csallóközkürtiek ugyan a tavaszi nyitányon az élről fordultak, de csilizradványi vereségüket (0:2) követően lépéshátrányba kerültek.

Az ifiknél az éllovas nyárasdiak a tavaszi idénynyitón folytathatják parádés őszi veretlenségi szériájukat.

A fiatalabb diákok (U13) IV. ligájában a gólerős jányokiak legutóbb 18 találattal szomorították el a nagypakaiakat. Soros ellenfelük, a Csenke csapata minden bizonnyal felfigyelt a taroló vetélytársra.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap zajló mérkőzések kezdési időpontját valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

DUNASZERDAHELY, AG SPORT (VI.) LIGA, 19. forduló – szombat, 15.00: Nagypaka–Felsőpatony (Ürögi), Pozsonyeperjes–Izsap (Nagy K.). Vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Balony (Köver); 15.00: Hegyéte–Diósförgepatony (Bors), Felbár–Gelle (Szőke), Nyékvárkony–Baka (Klempa), Ekecs-Apácaszakállas–Somorja B (Ürögi).

Szabadnapos: Csallóközcsütörtök.

VII. LIGA, 16. forduló – szombat, 15.00: Sárrét–Csallóköznádasd (Czucz), Padány–Diósförgepatony B (Virág), Csákány–Csilizpatas (Szőke). Vasárnap, 10.30: Sárosfa–Béke (Czucz); 15.00: Nagyszarva–Csallóköztárnok (Dohorák), Vásárút–Csilizradvány (Virág), Csallóközkürt–Alistál (Világi).

IFIK (U19), VI. LIGA, 11. forduló – szombat, 12.30: Nyárasd–Nagyudvarnok (Vígh). Vasárnap, 12.30: Pozsonyeperjes–Nagyszarva (Sóki), Alistál–Ekecs-Apácaszakállas (Póda).

FIATALABB DIÁKOK (U13), IV. LIGA, 14. forduló, A CSOPORT – szombat, 10.00: Sárosfa–Lég (Illéš), Gelle–Csallóközcsütörtök (Czucz), Felsőpatony–Illésháza (Ürögi), Nahgymagyar–Patonyrét (Brunczlík), Csenke–Jányok (Lukovics – Nagymagyar), Nagypaka–Nagyabony (Szabó).

B CSOPORT – szombat, 10.00: Hodos–Kisudvarnok (Nagy M.), Hegyéte–Csallóközkürt (Csörgő), Csilizradvány–Alistál (Koczó), Ekecs-Apácaszakállas–Csallóköznádasd (Kozma Emese); 14.00: Nyékvárkony–Izsap (Szalánczi).

Szabadnapos: Nyárasd.

KEZDŐK (U11), III. LIGA, 1. torna – vasárnap, 9.30: nagymagyari futballpálya, bősi futballpálya, légi futballpálya, csallóközcsütörtöki futballpálya.

A mérkőzéseket laikus játékvezetők irányítják.

ái